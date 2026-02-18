איגודי הרופאים קוראים לציבור להחליף תוספי מזון במזון טבעי בנייר עמדה חדש שפורסם הבוקר (רביעי) לראשונה בכאן חדשות ברשת ב'.

על נייר העמדה חתומים איגודי רופאי הילדים, המשפחה ותזונה קלינית של ההסתדרות הרפואית. בישראל ישנה צריכה רבה של תוספי מזון, ולא תמיד מסיבה מוצדקת - כך לדבריהם. לפי נתוני משרד הבריאות שהם מצטטים, 71 אחוזים מהאוכלוסייה נוטלים תוספי מזון.

הרופאים מסבירים כי העשרות מזון כחלק ממדיניות בריאות הציבור היא אסטרטגיה חיונית לסגירת פערים תזונתיים, אבל העשרות תעשייתיות כמו יוגורט פרו או חטיפים ודגנים מועשרים בחלבון אינן מועילות בהכרח, ואף עלולות להטעות את הציבור שחושב שמדובר במוצר בריא בעוד מדובר בפועל במזון מעובד.