הזמרת נועה קירל קיימה אתמול (שלישי) מסיבת עיתונאים בביתה שברעננה, שם הכריזה על מופע נוסף שיתקיים בפארק הירקון.

במהלך האירוע, התבקשה על ידי צוות ערוץ 14 שנכח במקום לעבור ללבוש צנוע יותר לצורך הריאיון - ונענתה לבקשה כאשר לבשה ג'קט שחור.

הבקשה, שעוררה הדים בכלי התקשורת השונים, זכתה להתייחסות מצד קירל עצמה, שהבהירה כי לא הייתה לה כל בעיה עם המהלך ואף הדגישה כי היא מכבדת את כולם.

במסגרת הריאיון, שיתפה קירל בגילוי לב על חשיבות האמונה בחייה ובחיי משפחתה: "החלטנו לבנות בית משלנו, שהוא מבוסס על ערכים, שלגמרי חלק גדול מהם זה אמונה, ואמונה בהשם", סיפרה.

עוד הוסיפה כי הם מקפידים על מנהגים כגון עריכת קידוש והדלקת נרות: "אם זה לעשות קידוש, להדליק נרות, גם שם - אני לא מוותרת, זה משהו שמאוד חשוב לנו".

בנוסף, התייחסה קירל לנישואיה לשוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, וציינה את הקשר שלו למסורת: "דניאל מניח תפילין כל בוקר ומתפלל, אנחנו מאוד מחוברים. זה נותן לנו ממש נחת".