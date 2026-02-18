דובר צה"ל התיר הבוקר (רביעי) לפרסום כי סמ"ר עופרי יפה, בן 21 מהיישוב היוגב, לוחם בסיירת צנחנים, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחם נהרג כתוצאה מירי דו-צדדי במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס.

התקרית הקשה אירעה בסביבות השעה 2:00 בלילה, בשטחי "הקו הצהוב" בדרום הרצועה. שני כוחות מחטיבת הצנחנים יצאו למשימה שגרתית של סריקות וטיהור מבנים באזור, כאשר במהלך הפעילות זיהה אחד הכוחות בשוגג את הכוח השני ככוח אויב.

בעקבות הזיהוי השגוי נפתחה אש לעבר הכוח, ממנה נפצע סמ"ר יפה באורח אנוש. למקום הוזנק באופן מיידי צוות פינוי רפואי, אך מותו של הלוחם נקבע במהלך הפינוי, בטרם הגיע לבית החולים. בצה"ל פתחו בתחקיר מעמיק לבדיקת נסיבות האירוע הטרגי.

ממשפחתו של עופרי נמסר: "אנו המומים מהאסון ולא מעכלים את האובדן של עופרי בננו האהוב. לא נתפס".

שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל ספדה לו ואמרה "הלב נשבר עם נפילתו של עפרי, בן העמק שלנו. צעיר אמיץ, מלא חיים וערכים, שבחר לשרת ולתרום למדינה מתוך שליחות ואהבת הארץ. עמק יזרעאל מחבק היום את משפחת יפה ואת קהילת היוגב כולה. הכאב גדול מנשוא, ואנו עומדים לצד המשפחה בשעתה הקשה, עמק יזרעאל כולו מתאחד באבל ובכאב".

לוחם הצנחנים שנהרג הוא החלל החמישי של צה"ל בעזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ב-10 באוקטובר 2025. לפניו נפלו ברצועה רב-סרן יניב קולא, סגן-משנה איתי יעבץ, רב-סמל ראשון במיל' אפי (יונה אפרים) פלדבאום, ורב-סמל מתקדם במיל' עשהאל באבד.

מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 נפלו 925 חיילי צה"ל, ובסך הכול נהרגו מאז 2,013 בני אדם.