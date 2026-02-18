הזירה בליטא מתחממת. ימים אחדים לפני שאהבת השם גורדון, לוחם אגרוף תאילנדי מישראל, יעלה לקרב במסגרת אירוע UTMA 17 בליטא, פרסם יריבו הטורקי עלי קויונצ'ו מסרים פרו-פלסטיניים ואיומים ברשתות החברתיות, לקראת ההתמודדות שתיערך בשבת. בימים האחרונים העלה קויונצ'ו סרטונים מאימוניו לקראת הקרב, בהם הוא נראה מתכונן ומקדם את האירוע. לצד הסרטונים הופיעו כיתובים שכללו אימוג'ים של דם, הצהרות לוחמניות והאשטאג פרו-פלסטיני (#FreePalestine), שעוררו תגובות רבות ברשת. כבר מחר, יום שלישי, צפוי אהבת השם להמריא לליטא כדי להשלים את ההכנות האחרונות לקראת הקרב. מטעמו של אהבת השם גורדון אישרו את הפרטים.

