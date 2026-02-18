עיתון 'ישראל היום' מקדיש היום כתבות נרחבות למצב השורר בגבול ישראל-ירדן, הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל. מידע חשוב ומעניין לגבול הפרוץ הזה.

אלא שגם הם נופלים בפח האמונה בגדר לאורך הגבול. בכתבה המרכזית מצויין בפתיחה, כי "אמנם מדובר בגבול עם מדינה שאיתה יש לישראל הסכם שלום, אלא שסיור לאורכו מגלה תמונה מדאיגה במיוחד מבחינה ביטחונית.

בחלקים נרחבים מהגבול כלל אין גדר המפרידה בין המדינות. בחלק מהמקומות יש גדר תלתלית בלבד שלא מהווה מכשול אמיתי. במקומות שבהם אין מכשול פיזי, בזנטים (ברזל זוויתי) מסמנים את קו הגבול. פרצות רבות שפתחו מבריחים ומסתננים בגדר, לא תוקנו עד היום".

לקח טבח שמחת תורה מלמד, שלמעשה אין לגדר שום חשיבות ביטחונית. אין קל יותר מלפרוץ גדר. ואם יש גדר - אפשר לעקוף אותה בקלות. המשך הידיעה מסביר זאת במפורש: "במקומות שבהם אין גדר - המבריחים חוגגים. צה"ל אמנם עיבה את הכוחות בגזרה, אבל אז עברו המבריחים להברחה באמצעות רחפנים".

האמת נחשפה כבדרך אגב: גם כשיש גדר, עוקפים אותה בלי מאמץ רב, באמצעות רחפנים. כך בגבול ירדן, כך בגבול מצרים. כך גם בגבול מצרים-עזה.

אני מבקש ללמוד על כך לא מגדר הרצועה שקרסה, אלא דווקא מגדר ההפרדה ביהודה ושומרון. זו שקמה בעקבות לחץ פסיכולוגי של התקשורת וחבורת שמאלנים שנבע מפיגועי האינתיפאדה השנייה.

בכ"ב באלול תשס"ז, 5 בספטמבר 2007, אמר שר הביטחון משה יעלון בכנס של 'מכון לנדר' בנושא חשיבה אסטרטגית: "אומרים 'גדר, גדר, גדר'. לא הגדר שיפרה את המצב הביטחוני. זו העובדה שעברנו במבצע 'חומת מגן' ממיגננה למיתקפה.

רק הלילה עצרו 24 מבוקשים ביהודה ושומרון. כלומר, אנחנו עוצרים אותם במיטותיהם ולא מחכים להם לאורך הגדר או בכניסה לבתי-הקפה. אם נפגע בחופש הפעולה של צה"ל ביהודה ושומרון - גם הגדר וגם המאבטחים לא יוכלו למנוע את הטרור".

בספרו 'דרך ארוכה קצרה' כותב יעלון (עמ' 137-138): "בקיץ 2003, כשנה אחרי היציאה לחומת מגן, אפשר היה לקבוע שישראל הצליחה להדוף את מתקפת הטרור של ערפאת. אט אט שב הביטחון אל חוצות הערים. הכלכלה חזרה לצמוח... מבצע חומת מגן יצר תפנית ברורה במערכה. המבצע, והמשטר הביטחוני החדש שנוהג בעקבותיו ביהודה ושומרון, גרמו לכך שאחרי שלוש שנות מערכה, ידה של ישראל היתה על העליונה. באיחור רב ובמאמץ רב הצלחנו להקים חומה".

הרמטכ"ל אביב כוכבי גילה ב-5 באפריל 2022 בטקס חילופי מפקדי חיל האוויר, כי לפחות עשרה פיגועים נמנעו בשבועיים האחרונים בזכות מודיעין ומבצעים, וגם ברגעים אלו אנו ממוקדים בסיכול פיגועים נוספים. 'בזכות מודיעין ומבצעים', אמר הרמטכ"ל. הוא לא אמר גדר, אף לא פעם אחת.

בחודש אב תשע"ח, יולי 2018, פירסם אלוף מיל' גרשון הכהן חוברת מחקר בנושא גדר ההפרדה שכותרתה "גדר ההפרדה - גבול מדיני במסווה ביטחוני" ובה הוא כותב בין היתר (עמ' 25): "אין מחלוקת כי הירידה הדרמטית במספר פיגועי ההתאבדות שהיכו בערי ישראל בתחילת העשור הקודם, היא בעיקרה תוצאה של מבצע 'חומת מגן' - פעולה צבאית שתכליתה הייתה חיסול קיני הטרור הפלשתיני ביהודה ושומרון - לצד רצף הפעילות הנרחבת של צה"ל ושב"כ בתוך תא השטח, הנמשך מאז בהתמדה.

השלמת תוואי הגדר הראשון בין הכפר סאלם לישוב אלקנה הסתיימה רק בסוף יולי 2003, בחלוף יותר משנה לאחר שיא גל הפיגועים שפקד את ישראל במרץ 2002, המלחמה העיקשת וארוכת השנים שניהלו צה"ל ושב"כ בטרור הפלשתיני ביהודה ושומרון מאז מבצע 'חומת מגן', והמשכה הרציף מאז, פגעה באופן ניכר במוטיבציה של הפלשתינים להוציא פיגועי התאבדות ולהמשיך באסטרטגית הטרור שלהם כנגד ישראל. לא הגדר היתה הגורם העיקרי לכך, אלא מכלול של תנאים סביבתיים ואסטרטגים שהשתנו".

תרומת גדר ההפרדה, זו שהמדינה השקיעה בה מיליארדי שקלים, תוך כדי גרימת נזקים בלתי הפיכים לנוף ולאקולוגיה, למניעת פיגועים בישראל, זהה לתרומתה למניעת ירי רקטות מיו"ש לעבר ישראל, למניעת ירי על צירי התנועה ביו"ש, ולמניעת חדירת מחבלים להתנחלויות בעומק השטח.

בקצרה: לגדר ההפרדה, בניגוד לטענת כל המומחים, תרומה אפסית לירידה בפיגועים בשטח ישראל. כל הפיגועים שארגוני הטרור הפלשתינים ביו"ש ניסו לבצע בישראל, סוכלו רק בזכות השליטה המודיעינית והביטחונית המלאה של ישראל בכל רחבי יו"ש. אך ורק. לגדר לא היתה שום תרומה לנושא, חוץ מהרס טוטאלי של הנוף, ובזבוז אדיר של מאות מיליוני שקלים, שאפשר היה בעזרתם לסייע למאות משפחות נזקקות ולשפר את הכבישים במדינה.

מסקנה גם לגדר גבול ירדן וכל גבול אחר: גדר יכולה למנוע מסתננים פשוטים. היא לא יכולה לבלום חדירת כוחות צבאיים או טרור. במקום להשקיע בברזלים, תשקיעו באמצעי תצפית, תשקיעו בתצפיתניות, תשקיעו בכוחות צבא שיהיו זמינים להגיע לכל ניסיון חדירה. זה יעיל יותר מכל גדר.