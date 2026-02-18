מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע הבוקר (רביעי), לקראת תחילת חודש הרמדאן שיחל הערב, על מתווה כניסת מתפללים פלסטינים להר הבית.

ההחלטה התקבלה על ידי הדרג המדיני בתום הערכת מצב ביטחונית ובהתאם להמלצת גופי הביטחון.

על פי המתווה המעודכן, תותר כניסתם של 10,000 מתפללים פלסטינים להר הבית לתפילות יום השישי לאורך ימי החודש.

הכניסה תתאפשר בכפוף לקבלת היתר יומי ייעודי מראש ועל פי קריטריונים של גיל: גברים מגיל 55 ומעלה, נשים מגיל 50 ומעלה וילדים עד גיל 12 בליווי בן משפחה מקרבה ראשונה.

במערכת הביטחון מדגישים כי כלל ההיתרים מותנים באישור ביטחוני מקדים של הגופים הרלוונטיים.

כמו כן, נקבע כי המתפללים שיצאו להר הבית יחויבו לבצע תיעוד דיגיטלי במעברים עם חזרתם לשטחי יהודה ושומרון בסיום יום התפילה.