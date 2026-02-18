בית משפט השלום בפתח תקווה קבע אתמול (שלישי) כי החלטת המועצה האזורית דרום השרון לבטל כנס תורני שעסק בסוגיית הלהט"ב הייתה חוקית ומוצדקת.

בפסק הדין נדחתה במלואה תביעת עמותת "אבן ישראל לחינוך יהודי", שטענה כי מדובר באפליה פסולה ובניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים.

השופטים קבעו כי לרשות מקומית קיימת האחריות לשמור על המרחב הציבורי כמרחב בטוח ושוויוני לכלל התושבים, וכי אין חובה להעניק במה לתכנים הפוגעים בקבוצה מסוימת באוכלוסייה. בעקבות דחיית התביעה, חויבה העמותה בתשלום הוצאות משפט למועצה.

הכנס המדובר, שיועד למאות בני ישיבה מהציונות הדתית, תוכנן לכלול הרצאות של הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא וד"ר טל קרויטורו. בין הנושאים שעמדו על הפרק: "הקרב על התודעה - מפעל ההתנחלויות הבא", "על מה שמסתירים מאתנו בניתוחים לשינוי זהות", "שורשי החשיבה של תנועת הלהט"ב", "האם יש דיפסטייט במדינת ישראל", "האומץ להחזיק עמדה", ועוד.

בית המשפט התייחס בפסיקתו לפרסומים קודמים של חלק מהמרצים ביחס לקהילת הלהט"ב, אשר עמדו בבסיס החלטת המועצה לבטל את האירוע.

בעמותת "אבן ישראל" הגיבו בחריפות להחלטה. באמצעות עורך דינם זיו מאור, טענו כי מדובר בניסיון לדחוק לשוליים דעות לגיטימיות ולסתום פיות: "לא יתכן שפעם אחר פעם מנסים לדחוק לשוליים דעות לגיטימיות ומהותיות, ולצייר אותנו כגזענים ושונאי אדם ובכך לברוח מדיון ענייני ולסתום פיות".

עו"ד זיו מאור, הוסיף: "התנועה הלהט"בית הפכה מזמן מתנועת שחרור לתנועת דיכוי, ופסק הדין החשוך והמשתיק הזה הוא עוד הוכחה לכך. השופטת רמסה לא רק את חופש הביטוי של התובעת, אלא גם את דיני הראיות ואת חוק איסור הפליה. המועצה לא הוכיחה שהיא 'קיבלה תלונות מתושבים' על הכנס, ובית המשפט הסתמך בניגוד לחוק על כתבות עתיקות למרות שהיו לפניו ראיות שהפריכו אותן. יש בסיס משפטי חזק לערעור, והעמותה תבחן אם יש לה מספיק משאבים לכך".

ראשת המועצה, אושרת גני גונן, בירכה על ההחלטה ומסרה: "דרום השרון גאה להיות מועצה ליברלית, מכילה ושוויונית. הערכים האלה אינם סיסמה, הם דרך חיים. לאורך השנים פעלנו באופן עקבי לקידום שוויון וקבלת האחר ופסק הדין שניתן היום רק מחזק את המחויבות שלנו, מרחב ציבורי חייב להיות מקום שבו כל תושב ותושבת מכל זהות ומכל קהילה, מרגישים שייכים ובטוחים. אין כאן מאבק על חופש ביטוי, אלא על אחריות ציבורית. לא איפשרנו ולא נאפשר שימוש במתקנים ציבוריים כדי להוקיע, לבזות או לפגוע בקהילה כלשהי".