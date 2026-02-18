המשפחות השכולות מורידות את השלט ערוץ 7

הורים שכולים מ"פורום דין וצדק" הגיעו הבוקר (רביעי) למאהל מחאת השמאל שהוקם סמוך לכנסת בירושלים, ומחו בחריפות על השימוש בתמונות ילדיהם שנרצחו כחלק מהמאבק הפוליטי נגד הממשלה.

בין המשפחות השכולות לבין פעילי המחאה במקום פרץ עימות סוער, שהוביל להזעקת כוחות משטרה לזירה.

ההורים הביעו זעם על כך שתמונות יקיריהם שולבו בשלטי המחאה ללא הסכמתם. "הם משתמשים בתמונות של הילדים שלנו שנרצחו לטובת המטרות הפוליטיות שלהם מבלי שקיבלו את הרשות שלנו", הטיחו המשפחות.

במהלך המחאה, החלו ההורים להסיר בעצמם את השלטים שנשאו את תמונות ילדיהם. מנגד, פעילי המחאה ניסו למנוע מהם את הסרת השלטים, דבר שהוביל לדין ודברים קשה בין הצדדים.

ההורים השכולים תולשים את השלטים ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

