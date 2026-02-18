הר הבית עובר בשנים האחרונות מפנה היסטורי אדיר. עד לפני שנים בודדות, היה ההר מקום מחולל בצורה קשה כאשר הוואקף המוסלמי שולטים בו ביד רמה וניתן היה לקרוא עליו את הפסוק הכואב: "עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ, עַל הַר צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם שׁוּעָלִים הִלְּכוּ בוֹ".

לעומת זאת, בשנים האחרונות חל מהפך אדיר. במקום קריאות הסתה לרצח יהודים שנשמעו בהר לעיתים קרובות וקולן נדם לחלוטין, ב"ה החלו להישמע בהר קריאות קודש של אמירת 'יהא שמיה רבא מברך' וקריאת 'קדוש קדוש קדוש ה' צבא-ות'. השכינה אט-אט שבה לשרות בהר הקדוש.

תרמו זכר למחצית השקל - הכי קרוב למחצית השקל האמיתית

כיצד קרה המהפך?

למהפך הזה שותפים רבים, המוסרים את הנפש כבר שנים רבות למען גאולת הר הבית והשבתו לכבודו ולהדרו.

בשנים האחרונות המהפך החל לצבור תאוצה, בפרט מאז החלה לפעול ישיבת הר הבית, שאברכיה עולים להר במסירות נפש ממש בכל יום ויום - בגשם ובשמש, בשלג ובחמסין. תמיד תמצאו שם את אברכי הישיבה שעולים בטהרה לתפילה וללימוד תורה, לאחר טבילה במקווה כהלכה.

את התפילות שחרית ומנחה ושיעורי התורה מובילים במסירות הרב אליהו ובר והרב אלישע וולפסון. יחד עם עשרות האברכים מצטרף מדי יום ציבור רב של עולים, השואבים כוח מהלימוד והתפילה במקום הקדוש בעולם.

פעילות זו של הישיבה, יחד עם התנועות הרבות הפועלות להגברת התודעה של ההר ובשילוב זרועות עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הי"ו, שמצליח בעוז ותעצומות לתקן עוול היסטורי בהר הבית - הם אלו שהובילו למהפך אותו תיארנו.

השותפות שלכם: הכי קרוב לבית המקדש

מצוות מחצית השקל נועדה במקורה עבור עבודת המקדש. היום, כשאנו מבקשים לתת "זכר למחצית השקל", המקום הנכון והקרוב ביותר ל"דבר האמיתי" הוא חיזוק האחיזה היהודית וביצור הקדושה בהר הקודש - פעולות שבעזרת השם יביאו אותנו גם לבניין המקדש.

ישיבת הר הבית מזמינה אתכם להפוך לשותפים פעילים בתהליך הגאולה ובשיבת ציון. בתרומתכם, אתם הופכים לחלק מהשליחות היומיומית של האברכים ומאפשרים את המשך המהפך הגדול והשבת השכינה להר.

