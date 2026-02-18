משרד ראש הממשלה הודיע היום (רביעי) על הסכמה בין משרדי הבריאות, החקלאות ורשות האסדרה על קידום רפורמה מקיפה ברגולציה על בשר טחון.

המהלך, שנועד להסיר חסמים וליצור תיאום עם התקנים האירופיים, צפוי להוביל להוזלה של עד 15% במחירי הבשר לצרכן ולחיסכון משקי שבין 700 מיליון ל-1.8 מיליארד ש"ח בשנה.

במרכז הרפורמה עומד שינוי דרמטי באופן שיווק הבשר: הסרת המגבלות שמנעו עד כה טחינה תעשייתית במפעלים ושיווק בשר טחון טרי ארוז מראש.

כיום, הדרישות הרגולטוריות מחייבות טחינה בנקודות המכירה בלבד, מה שמייקר את העלויות. כעת, יתאפשר מעבר לטחינה מבוקרת במפעלים תחת מערכות בקרת איכות מתקדמות, מה שירחיב את ההיצע ברשתות השיווק ויוזיל את העלויות התפעוליות.

מעבר להיבט הכלכלי, הרפורמה צפויה למנוע השמדת בשר תקין בשווי של כ-2.2 מיליון ש"ח בשנה, זאת בזכות העברת האחריות לקביעת חיי המדף לידי היצרן. למהלך זה יתרון סביבתי משמעותי בצמצום זיהום קרקע ומי תהום.

ראש רשות האסדרה, יואל בריס, מסר: "הרפורמה בשיווק הבשר מביאה בשורה של ממש, היא תפחית את יוקר המחיה ברכיב מרכזי בסל הקניות; היא תשפר את השירות לאזרח בכך שהיא תסיר חסמים רגולטוריים מיותרים, בהתבסס על סטנדרטים מקובלים בעולם; והיא תקדם כלכלה תחרותית יותר".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף: "הרפורמה היא צעד חשוב בהקלה על רגולציה, תוך שמירה מלאה על בריאות הציבור ובטיחות המזון".

מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא, סיכם: "הרפורמה בבשר הטחון מתקנת עיוות רגולטורי שנוצר לאורך השנים ומביאה עמה רגולציה חכמה, מאוזנת ומבוססת סטנדרטים בינלאומיים. עד היום לא התאפשר בישראל שיווק של בשר טחון מצונן ממפעלים, כפי שנהוג באירופה ובארצות הברית. המשמעות הייתה היעדר תחרות מספקת ועלויות גבוהות יותר שהתגלגלו למחיר לצרכן".

לדבריו, "הרפורמה יוצרת לראשונה ערוץ שיווק מוסדר לבשר טחון מצונן ממפעלים, מסירה חסמים רגולטוריים ומפחיתה עלויות ייצור".