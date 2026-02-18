בית המשפט המחוזי בעיר פרנקפורט הרשיע הבוקר (רביעי) את וילקו מולר, חבר פרלמנט גרמני ממפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD), בגין שימוש בסמלים נאציים בכרזת בחירות, כך דווח בכאן 11.

במרכז התביעה עמדה כרזת קמפיין שבה נראים הורים היוצרים בזרועותיהם מעין "גג מגן" מעל ילדיהם.

בעוד שההגנה טענה כי התמונה נועדה לקדש את ערכי המשפחה, בית המשפט קבע כי התנוחה מדמה "הצדעה היטלראית כפולה".

על מולר הוטל קנס בסך 11,600 אירו, אחרי שבית המשפט קבע כי מדובר בהצדעה במועל יד, מעשה המנוגד לחוקת גרמניה ולאיסור על שימוש בסמלים הקשורים למשטר הנאצי.