הריסת בית המחבל בסילת אל חרת׳יה דובר צה"ל

כוחות חטיבת מנשה השלימו אמש (שלישי) מבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפר סילת אל חרת'יה. במבצע השתתפו לוחמי יחידת יהל"ם, מג"ב יפתח, כוחות ההנדסה של החטיבה וכוחות סיירת נח"ל.

במהלך הפעילות הרסו הכוחות את ביתו של המחבל ראפאת דוואסי, שחוסל באוגוסט 2024 ושימש כמחבל בכיר בהתארגנות הטרור של חמאס בג'נין, אשר פורקה במסגרת מבצע "חומת ברזל".

דוואסי היה חלק מהחולייה שהניחה את המטען שהוביל לנפילתו של סרן אלון סקאג'יו ז"ל ולפציעתם של 16 לוחמים נוספים בפעילות מבצעית בג'נין ביוני 2024.

בנוסף, לקח חלק בביצוע הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט 2024, בו נרצח יהונתן דויטש ז"ל ונפצע אזרח ישראלי נוסף.

במקביל להריסת הבית, כוחות סיירת נח"ל ומג"ב יפתח עצרו מחבלים, איתרו והחרימו אמצעי לחימה וביצעו עשרות תחקורים לחשודים במעשי טרור בשטח.

בדובר צה"ל ציינו כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל".