יועציו הקרובים של ראש הממשלה, יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן, הגישו היום (רביעי) בקשה תקדימית לביטול כתב האישום נגדם תיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

בבקשה, שהוגשה לשופט דרור קלייטמן, טוענים הנאשמים כי נפלו פגמים חמורים ושערורייתיים בשלב החקירה המצדיקים את ביטול ההליך כולו מכוח דוקטרינת "הגנה מן הצדק".

הבקשה המלאה

מרכז הכובד של הבקשה מופנה כלפי התנהלות היחידה החוקרת, ובפרט כלפי מי ששימשה כחוקרת בתיק, רינת סבן. לפי הנטען בבקשה, המשטרה ביצעה חדירות בלתי חוקיות וסיטונאיות לטלפונים הניידים של הנאשמים ושל מעורבים נוספים, ללא צווים שיפוטיים וללא קבלת הסכמה מדעת.

בבקשה נטען כי סבן הטעתה את בתי המשפט שדנו בפרשה לאורך שבע ערכאות שונות. ההגנה טוענת כי בדיון שנערך ב-2020, העידה ומסרה גרסה לפיה ההחלטה לחדור לטלפונים ללא צו הייתה יוזמה אישית שלה ולא נדונה עם איש, אך חומרים שנחשפו מאוחר יותר סותרים לכאורה טענה זו.

עוד נחשף בבקשה כי כבר באוקטובר 2019 שלחה סבן מייל למפקדיה, המעיד כי הייתה מודעת היטב לצורך המשפטי בהצטיידות בצווים מראש - עובדה שעומדת בסתירה למצגים שהוצגו לערכאות המשפטיות בזמן אמת.

הנאשמים טוענים באמצעות עורכי דינם כי סבן וגורמי האכיפה סיכלו את הנחיית בית המשפט העליון לבדוק את חוקיות החיפושים, בכך שהציגו נתונים חלקיים ומטעים בלבד.

לצד הטענות על ניהול החקירה, הנאשמים מדגישים כי האירוע שבגינו הועמדו לדין - השמעת דברים ברמקול ליד ביתו של שלמה פילבר במהלך קמפיין 2019 - הוא "אירוע שולי, קצר וחולף".

הם מציינים כי פילבר עצמו כלל לא נכח במקום בזמן האירוע, ואף ציטטו את עורך דינו שאמר ש"לא הרגיש מוטרד בזמן אמת" ושאינו מעוניין בהמשך ניהול ההליך.

הסנגורים מסכמים כי מדובר ב"צבר חריג ומצער של פעולות פסולות" המעלה חשש כבד שההליך כולו נולד בחטא, ועל כן הסעד היחיד האפשרי הוא ביטולו המיידי של כתב האישום.