יו"ר מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, קורא לראשי מפלגות הימין, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, לחבור לרשימה מאוחדת שתתמודד יחד בבחירות המתקרבות. בראיון לערוץ 7 הוא מסביר את ההיגיון והחזון שמאחורי הקריאה.

בפתח דבריו מציין משה פייגלין כי את קריאתו זו הוא משמיע מזה כחצי שנה בדרכים שונות ובפורומים שונים, נפגש עם אישים רלוונטיים אך בנתיים זוכה ללא יותר מהנהוני נימוס. זאת על אף ש"לית מאן דפליג שזה מה שצריך", כלשונו, הן בשל השאיפה לקדם חזון אידיאולוגי והן מהחשש שיהיו מי שלא יעברו את אחוז החסימה, והדבר יפגע במחנה הלאומי כולו.

"הרעיון הוא שכל הכוחות, גם אלה שבתוך הפוליטיקה וגם אלה שמחוצה לה, ירוצו בבלוק טכני, לא כרשימה אחת, כמו שידעו סמוטריץ' ובן גביר לעשות ונכנסו בצורה יפה, וכפי שמהעבר השני ידעו מרץ ומפלגת העבודה להתאחד ופתאום ברור שהם לא בחוץ אלא חזק בפנים".

לזאת מוסיף פייגלין גם את הפן האידיאולוגי ערכי וקובע כי למפלגות הימין יש "בעיה קשה מאוד עם הובלת הליכוד. אנחנו רואים לאן זה מוביל אותנו שנתיים וחצי, ועוד מאז בגין וסיני והלאה להתנתקות והמשך לניצחון "המפואר" שנתניהו הוביל אותנו אליו". בהמשך הדברים מספר פייגלין כי משיחות עם אנשי ליכוד התברר כי יש בהם מי שחשבו לפרוש מהפוליטיקה לנוכח ההתנהלות המאפשרת את "אספקת החמצן והנשק המוסתר במשאיות בזמן מלחמה לאויב בזמן מלחמה, כשאנחנו שולחים את בנינו ונכדינו להילחם".

לדבריו ולהערכתו כל אותם אנשי ליכוד לא פרשו, וכך גם סמוטריץ' לא פרש למרות שהבטיח שלא ייכנס לרצועת עזה גם לא גרגר אורז אחד, וכך גם בן גביר לא פרש באופן מעשי, משום שלא ראו לנגד עיניהם אלטרנטיבה מנהיגותית חלופית לנתניהו. לטעמו גם אנשי ליכוד יוכלו למצוא את עצמם חוברים למהלך איחוד המפלגות אותו הוא מקדם.

פייגלין מזכיר עוד כי "לכל אורך שנותיו של המחנה הלאומי לא הצליח לבטל את הסכמי אוסלו וזה האסון הגדול. האנשים המצויינים של סמוטריץ' ובן גביר נאלצו להרכין את הראש ולהיות חלק מהממשלה שהכניסה את האספקה לאויב, כי אין להם אלטרנטיבה".

פייגלין סבור שבלוק טכני של מפלגות הימין יכול להניב רשימה שתגרוף מספר מנדטים שיכול גם לעקוף את הליכוד, וזאת, אומר פייגלין, כאשר לגוש הימין יחברו גם אישים שכעת עדיין רק "מחממים מנועים". זאת לבד מ"מנדטים שחונים כעת אצל בנט בהמוניהם כי הם לא מסוגלים להצביע למי שנמצא בקואליציה", ואותם יחד עם מצביעי ליברמן תוכל זהות להביא.

"כשהדבר הזה יקרום עור וגידים ויתחיל לתפקד ייווצר סחף", משוכנע פייגלין ומוסיף בביטחון: "זה יותר מהליכוד. זה שלם שהוא הרבה יותר מסכום חלקיו, ואז נהיה באופרה אחרת". עוד מדגיש פייגלין ואומר כי "מי שחושב שהניצחון של מחנה הימין מונח בכיס טועה ומטעה. הם יודעים לייצר כל מיני "הנדלים" שמהלכים קסם על דתיי מחמד וימין רך, ואם לא תייצר את הסחף הנגדי נהיה כולנו באופוזיציה", מזהיר פייגלין.

"הדרך לעשות זאת מאוד פשוטה, לסכם על מנגנון, סקר או בדיקת עומק שימומן על ידי כולם ולא יהיה תלוי, ולפיה יוחלטו המיקומים והנתח של כל גורם בבלוק המשותף וכך גם זהותו של מי שיוביל את הרשימה הזו", משרטט פייגלין את המתווה שיאפשר ריצת ימין משותפת ומדגיש כי הבלוק יוקם ללא ויכוחים על אידיאולוגיה או פרסונאליים, "המשותף בינינו גדול", הוא אומר ומזכיר כי הליכוד הפך לממפלגת שלטון רק לאחר שחירות התאחדה עם הליבראלים.

בדבריו הוא מוסיף הערה לאותם הסבורים כי את הצעתו הוא מעלה רק מהחשש שמא מפלגתו שלו לא תעבור את אחוז החסימה, ומספר על שלושה סקרים של הסוקר יצחק כ"ץ ולפיהם מפלגתו עוברת את אחוז החסימה ואף מעבר לכך.

על התשובה שאותה קיבל מבכירי מפלגות הימין לרעיון, הנהון מנומס ולא מעבר לזה, מעדיף פייגלין שלא להרחיב על מנת שלא להעכיר את השיח אלא להשאיר את האוויר צלול ואת הלבבות פותחים, כלשונו. "התלהבות רבה לא קיבלתי משום כיוון, לצערי הרב. יש מי שמצפה לשיריון בליכוד, יש מי שמצפה עדיין לצמוח ואז להתאחד עם פירור אחר וכו'".

מאחר וכך שאלנו את פייגלין אם יתכן תרחיש שבו מי שיקדם את המהלך וידחף אליו הוא דווקא בנימין נתניהו שיעשה זאת מחשש ש'הציונות הדתית' לא תעבור את אחוז החסימה, כפי שלפני הבחירות הקודמות לחץ על סמוטריץ' ובן גביר לחבור לרשימה מאוחדת. האם יתכן שלמרות דבריו של פייגלין על השאיפה להתקרב במספר המנדטים לליכוד, ואולי אף לעבור אותו, יעדיף נתניהו לפעול לטובת האיחוד בימין?

פייגלין סבור שתרחיש כזה בהחלט אפשרי, והוא מספר על מה שהתברר לו משיחותיו עם נתניהו אודות החשש של נתניהו מפייגלין כמי שפועל רק מתוך יצר נקמה נגד נתניהו עצמו, "מה שהיה הזוי, אבל כך הוא היה משוכנע. הוא קרא אותי לא נכון. הוא יכול היה בקלות לגרום לכך שזהות הייתה מקבלת את רבע המנדט שהיה חסר, לעבור ובכך למנוע מאיתנו את כל סבבי הבחירות שבאו אחר כך. היום נתניהו מבין את זה. היום אני מצהיר במפורש, ולא משאיר את זה מעומעם, זהות לא תיתן את ידה בשום צורה להקמת ממשלת שמאל ולכן התרחיש הזה (שנתניהו יתמוך ויעודד את המהלך) מאוד הגיוני".

ובאשר לשאלת העומד בראש, פייגלין מציע לשאול את הציבור הרחב של מצביעי המפלגות שמימין לליכוד, וזאת בסקר עומק רציני שגם יבחן לאיזו מפלגה היו מצביעים, וכך ייקבע הנתח שתקבל כל מפלגה ברשימה המאוחדת, וגם תיבדק זהותו של האדם שאותו ירצו לראות בהובלת הגוש החדש. לשאלתנו הוא מבהיר כי כל מענה של הציבור יהיה מקובל עליו, גם כזה שיעניק למפלגתו רק שני מושבים ברשימה המדוברת.