דוד, מנהל חשבונות בן 48, השתתף ביום העיון של Goola לפני שנתיים. "הייתי בטוח שאני מסודר", הוא אומר.

"לאחר שעתיים הבנתי שאני צריך לשנות הכל. היום, אחרי שעברתי לקרן עם דמי ניהול נמוכים ושיפרתי את מסלול ההשקעה, התחזית שלי השתפרה ב-18% - בלי להגדיל את ההפקדה".

הפער שהוא גילה ביום העיון? ₪340,000.

מה קורה ביום העיון?

ב-23 בפברואר 2026, יום שני, יתקיים יום עיון ייחודי במלון ג'ייקוב במודיעין. לא הרצאה עם שקפים. לא שיעור תיאורטי. אלא יום שלם שבו תגלו בדיוק איפה אתם עומדים לקראת הפרישה - ומה ניתן לעשות בנוגע לזה.

09:00 - התכנסות וארוחת בוקר

ארוחת בוקר עשירה ונטוורקינג עם אנשים שנמצאים בדיוק באותו שלב בחיים כמוכם. בני 50-67 שרוצים לדעת איך להגיע מוכנים פיננסית לפרישה.

10:00 - יוני קמפינסקי מארח את קובי דהאן

יוני קמפינסקי מערוץ 7 מראיין את קובי דהאן, מנכ"ל קבוצת Goola, על האתגר הפנסיוני בישראל. לא פוליטיקה. לא תיאוריה. סיפורים אמיתיים של אנשים שגילו שהם לא מוכנים - ואיך תיקנו את זה בזמן.

11:00 - זהר אזולאי שטיינפלד: עולם התעסוקה לאחר הפרישה

רוב האנשים לא יודעים שאפשר להרוויח גם אחרי גיל הפרישה - בלי לוותר על הפנסיה. זהר תראה לכם איך אנשים בני 60-70 ממשיכים לעבוד במתכונת גמישה, מרוויחים הכנסה נוספת ושומרים על רמת החיים שלהם.

12:00 - אייל אמון: הקשר בין אורח חיים לאריכות ימים

פיזיולוג קליני שיסביר איך לחיות בריא גם בגיל 70-80. כי מה התועלת בכסף בפנסיה אם אין בריאות ליהנות ממנו?

13:00 - התייעצות פתוחה עם המומחים

החלק הכי חשוב! תוכלו לשבת פנים אל פנים עם מומחי Goola ולשאול שאלות על המצב האישי שלכם. כמה באמת יהיה לי בפנסיה? האם אני צריך לשנות משהו? מה עם קרן ההשתלמות שלי?

14:00 - סיום

למי זה מתאים?

אם אתם בני 50-67 ויש לכם תחושה שאתם לא יודעים בדיוק כמה יהיה לכם בפנסיה - זה בשבילכם.

אם אתם מרגישים שאתם מפקידים כסף לקרן פנסיה כבר 20-30 שנה, אבל אף פעם לא באמת בדקתם מה קורה שם - זה בשבילכם.

אם אתם רוצים לפרוש בעוד 5-10 שנים ולא לחפש עבודה כי הפנסיה לא מספיקה - זה בשבילכם.

מה אתם הולכים לקבל?

מעבר להרצאות ולבראנץ', תקבלו גישה למומחים שעוזרים לאנשים להיערך לפרישה כל יום. תוכלו לשאול שאלות אישיות ולקבל כיוון ברור מה לעשות עכשיו - לא בעוד 5 שנים.

זוג שהגיע ליום עיון של Goola לפני שנה גילה שהפנסיה שלהם תהיה נמוכה ב-30% ממה שציפו. "אני לא אשכח את הבעת הפנים של האישה", מספר קובי דהאן. "הבעל אמר: אין ברירה, אני אחפש עבודה כדי שנוכל לשמור על רמת החיים".

המצב שלהם היה יכול להיות שונה. אילו היו מגיעים 10 שנים לפני הפרישה - הם היו יכולים להיערך: לשמור על קרן ההשתלמות, לפתוח תוכנית חיסכון נוספת ולהגדיל את ההון האישי.

הפרטים המעשיים:

📅 מתי: יום שני, 23 בפברואר 2026

🕘 שעה: 09:00-14:00

📍 איפה: מלון ג'ייקוב, מודיעין

👥 מספר מקומות: 70 בלבד

חשוב לדעת:

מומלץ להגיע עם בן/בת הזוג

מיועד לבני 50-67

ההרשמה נסגרת ברגע שמתמלאים 70 המקומות או ב-20.2.26 - המוקדם מביניהם

למה צריך להירשם עכשיו?

כי בעוד 3 ימים ההרשמה נסגרת. כי אם תחכו עוד 5 שנים - יהיה יותר מאוחר לתקן טעויות.

הישראלי הממוצע יבלה 20-25 שנה בפרישה. זה שליש מהחיים הבוגרים. אך רוב האנשים משקיעים יותר זמן בתכנון חופשה בחו"ל מאשר בתכנון הפרישה.

ככל שתערכו מוקדם יותר, כך תשפרו את המוכנות הפיננסית שלכם. בדיוק כמו שמשקיעים 5-10 שנים כדי להיכנס לשוק העבודה (תואר, התמחות, ניסיון) - כך גם תקופת הפרישה מחייבת לא פחות היערכות.

יום אחד. 5 שעות. מידע שיכול לשנות לכם את 20 השנים הבאות.

אל תהיו כמו דוד שבדק את הפנסיה רק אחרי 20 שנה. אל תהיו כמו הזוג שגילה את הפער חודשיים לפני הפרישה.

תהיו מאלה שמגיעים מוכנים.

