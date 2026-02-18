חסן קשאהלה, בן 26 מרהט, לוחם משוחרר בצה"ל, מת בינואר האחרון בעת שהיה נתון במעצר מנהלי בכלא גלבוע.

הודעה על מותו נמסרה למשפחתו בחודש שעבר, אולם לפי דיווח ב'הארץ', עד כה לא נמסר מידע רשמי על נסיבות המוות וגופתו לא שוחררה לקבורה.

קשאהלה התגייס בשנת 2020 לגדוד הסיור הבדואי ושירת כלוחם במשך שלוש שנים. בני משפחתו מציינים כי השתתף בלחימה ברצועת עזה במהלך המלחמה.

במאי 2025 נעצר על ידי שב"כ יחד עם שני חשודים נוספים בחשד להשתייכות לארגון הטרור דאעש ובחשד לעבירות נוספות, ובהן כוונה לבצע פיגוע.

חודש אח"כ הודיעה הפרקליטות כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם זאת, ביום שחרורו חתם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לבקשת שב"כ, על צו מעצר מנהלי לחצי שנה, שלימים הוארך.

קשאהלה נכלא באגף הביטחוני בכלא גלבוע. במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע באוגוסט אמר, "אני בסכנה בכלא. אני מפחד שיזהו אותי כי אני חייל שעשה שירות צבאי מלא. אני מפחד למות פה".

אתמול עתרה המשפחה לבג"ץ בדרישה להורות על שחרור הגופה. בעתירה נכתב, "מלוחם בצה"ל לעצור מנהלי שמת בנסיבות עלומות". עוד צוין, "אין עד היום ראיה אמינה לביצוע עבירה מצדו ואף אין מסקנה כי המנוח הינו 'מחבל'".