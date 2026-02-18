ישיבת ההסדר באור עקיבא הוציאה לדרך היום (רביעי) יוזמה חדשה בעיר: מסגרת לימודית חדשה המיועדת לבני הגיל השלישי - כולל ייעודי לגמלאים, הפועל בתוך בית המדרש של הישיבה לצד תלמידים צעירים.

המסגרת החדשה, שתפעל פעמיים בשבוע בשעות הבוקר, נועדה לאפשר לגמלאים להמשיך בלמידה ובהתפתחות אישית גם לאחר הפרישה.

בישיבה מדגישים כי מעבר ללימוד עצמו, אחד היעדים המרכזיים הוא יצירת מפגש בין-דורי בין תלמידי הישיבה לבין בני הדור הוותיק - חיבור של ניסיון חיים עם אנרגיה צעירה. "מדובר ביוזמה שמבטאת תפיסה כי למידה אינה מסתיימת בשום גיל", מסביר מנהל הישיבה, רן אבוקסיס, "החיבור שנוצר בין גמלאים לבין תלמידים צעירים יוצר שיח עמוק ומעשיר את שני הצדדים, לא רק ברמה הלימודית אלא גם ברמה האנושית והקהילתית".

בישיבה רואים במהלך המשך טבעי לעשייה הקהילתית הענפה שלה בעיר בשנים האחרונות, הכוללת בין היתר גמ"ח שמחות למשפחות, מערך סיוע למשפחות אבלות הכולל ציוד מלא לימי שבעה, וכן חלוקת כ-120 סלי מזון שלוש פעמים בשנה - בראש השנה, בפורים ובפסח. פעילות זו מתקיימת בשיתוף פעולה עם עיריית אור עקיבא, שאף אישרה לאחרונה הקצאת שטח של כשני דונם וחצי לבניית משכן חדש לישיבה בעיר.

הכולל החדש נפתח בראש חודש אדר, והוא מיועד לגברים בגיל הפרישה המעוניינים להשתלב במסגרת לימודית וחברתית. הלימוד יתקיים בימי שני ורביעי בין השעות 10:00 ל-12:00 בבית המדרש של הישיבה. בישיבה מקווים כי היוזמה תהפוך למודל שיאומץ גם במקומות נוספים, כחלק מהתמודדות עם אחד האתגרים המרכזיים של החברה הישראלית - מציאת מסגרות משמעותיות ומחברות עבור בני הגיל השלישי לאחר הפרישה.

במקביל, גם בישיבת ההסדר קריית גת ציינו את ראש חודש אדר בפעילות ייחודית למען בני הגיל השלישי. תלמידי הישיבה בעיר הגיעו למועדון הקשישים "מולדת" ליום של שמחה ונתינה, כחלק מקשר רב-שנים בין הישיבה לבין המקום. במהלך הביקור קיימו התלמידים אירוע חגיגי שכלל מוזיקה חיה, שירה משותפת ושיחות אישיות עם הקשישים, ששיתפו סיפורים וזיכרונות מן העבר. האווירה במקום הייתה חמה ומרגשת, והחיוכים ניכרו לכל אורך הפעילות.

אחד התלמידים סיפר: "זה מחמם את הלב לראות כמה המפגש הזה משמעותי עבורם. הוא גם מחזק אותנו ומלמד אותנו בפועל מהי עזרה הדדית ומהי קהילה". לדברי הנהלת הישיבה, פעילות מסוג זה מתקיימת לאורך השנה כחלק מתפיסה חינוכית המדגישה מעורבות חברתית. בנוסף ציינו כי התלמידים ימשיכו לשמור על קשר עם הקשישים גם בהמשך השנה כחלק מהשאיפה להפיץ את רוח הנתינה בקהילה.

ראש הישיבה, הרב שמעון פרץ, אמר: "העיקרון של 'ואהבת לרעך כמוך' נבחן במיוחד ביחס שלנו למבוגרים שבינינו. כשאנחנו משמחים אותם, אנחנו למעשה מממשים את לב הערך הזה. חודש אדר נותן הזדמנות להפוך את הרעיון ממילים למעשים וליצור חיבור אנושי אמיתי בין הדורות".