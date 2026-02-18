ההסתדרות הכריזה הבוקר (רביעי) על סכסוך עבודה ענפי רחב היקף, המקיף את כל חברות התעופה הישראליות ואת רשות שדות התעופה.

הרקע למהלך הוא החלטת הממשלה לאפשר לחברת הלואו-קוסט הזרה "וויז-אייר" להקים בסיס קבוע בנתב"ג - החלטה שלטענת ההסתדרות התקבלה באופן חד-צדדי, ללא עבודת מטה מעמיקה וללא הידברות עם נציגות העובדים.

הסכסוך חל על חברות אל-על, ארקיע, ישראייר ואייר חיפה, וכן על רשות שדות התעופה, המפעילה את נמלי התעופה בן גוריון, רמון, חיפה, והמנחתים בהרצליה וראש פינה. סך הכול הסכסוך יחול על למעלה מ-11 אלף עובדים בענף.

נציגי העובדים מביעים חשש כבד מפני ההשלכות הכלכליות והביטחוניות של כניסת מפעיל זר בתנאים המעניקים לו יתרון בלתי סביר ודורשים ניהול משא ומתן קיבוצי על השלכות פתיחת בסיס פעילות של חברת התעופה "וויז-אייר" בישראל על תנאי העבודה, השכר וזכויות העובדים, לרבות ביטחונם התעסוקתי של העובדים.

בנוסף דורשים הנציגים הסדרת השלכות פתיחת הבסיס על איתנותן הפיננסית של חברות התעופה ורשות שדות התעופה וכן להסדרת השלכות הפתיחה על עבודת התפעול בקרקע נמל התעופה.

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, מסר: "בעולם יחסי העבודה אין דבר כזה החלטות חד־צדדיות, לרבות בענף התעופה, בו נדרש תיאום לאומי רחב. הקמת בסיס של מפעיל זר בישראל ללא בחינה מערכתית מעמיקה ומבלי להתייחס להשלכות העלולות להיגרם מכך, תפגע לא רק בביטחון התעסוקתי של העובדים, אלא גם ביציבות הענף ובאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. ההסתדרות תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת לעצור את הפגיעה בעובדים ובאינטרס הציבורי".

עו"ד אייל ידין, יו"ר איגוד עובדי התחבורה, הוסיף: "אנחנו בעד תחרות, אבל מה שמנסים לעשות כאן הוא לא תחרות הוגנת, אלא מהלך חד‑צדדי שמעניק יתרון בלתי סביר למפעיל זר על חשבון העובדים, החברות הישראליות והאינטרס הלאומי. בענף רגיש כמו התעופה, אי אפשר לקבל החלטות שמערערות את היציבות התפעולית והביטחונית של המדינה. אנו נעמוד על כך שכל שינוי ייעשה בשיתוף פעולה, בתכנון מקצועי ובהגנה על העובדים שהם עמוד השדרה של הענף".

מועצת העובדים של אל על הגיבה: "שרת התחבורה, מירי רגב, היא שרת התחבורה הכושלת ביותר מקום המדינה. במשמרתה נרשם כישלון חרוץ במאבק בתאונות הדרכים, שהוביל לעלייה דרסטית במס הנפגעים. בתקופתה לא ניתן מענה אמיתי למשבר הפקקים ההולך ומחריף, נרשמו כשלים בכל הענפים שבאחריותה".

עוד נמסר כי "במקום להתמודד עם הכשלים הללו, בוחרת השרה להסית את הדיון ולנהל מאבק מתוקשר נגד חברות התעופה הישראליות מהלך ציני שמטרתו להסיט את השיח הציבורי. גם בתוך משרדה נשמעים קולות מקצועיים הטוענים כי המהלך מול Waze הינו פופוליסטי ואינו ישים בפועל".

בהודעה נכתב כי "השרה רגב מתעלמת ערב פתיחת מערכה אפשרית עם אירן מחשיבותן האסטרטגית של חברות התעופה הישראליות, ובפרט של אל על, בשעת חירום, ובתקופת מלחמה. במשך שנתיים כאשר טילים נורו לעבר מדינת ישראל וחברות זרות ברחו והפסיקו את פעילותן, היו אלה החברות הישראליות שהחזיקו את הקשר האווירי של מדינת ישראל לעולם".

"מועצת העובדים של אל על תמשיך להיאבק על ביטחון התעסוקה של עובדיה ועל שמירת ביטחון מדינת ישראל וחוסנה של התעופה הישראלית, לטובת הציבור כולו", נמסר.