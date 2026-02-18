סיבוב שערים צילום: באדיבות המצלם

סיבוב שערים שמח במיוחד התקיים לקראת ראש-חודש אדר, בהשתתפות כ-1500 איש ואשה אשר הקיפו את הר הבית ומקום המקדש

האירוע הוקדש לזכר הרב שניאור קץ זצ"ל, ראש ישיבת נחלת ישראל במגדל העמק, שהיה מביא את תלמידיו בכל שנה לסיבוב השערים בראש חודש אדר. גם הפעם בלטו בנוכחותם תלמידי ישיבת נחלת ישראל, יחד עם עוד ציבור מגוון מכל רחבי הארץ.

המארגנים הסבירו: "הסיבוב הוקדם הפעם והתקיים יום אחד לפני ראש חודש, בשל תחילת הרמדאן. זו תזכורת כואבת ומביישת לכך שיש עוד הרבה להתקדם עד שתהיה עדיפות ברורה לאירועים יהודים בירושלים הקודש. עם זאת, אנו מודים לשר איתמר בן גביר שדאג לכך שהאירוע יוכל להתקיים. בסימן חודש אדר, אנו מתפללים למחיית עמלק, ניצחון מוחלט על האויב בדרך לבניין בית המקדש במהרה בימינו".