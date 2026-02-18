האורח הראשון בפודקאסט הרפואה החדש של ערוץ 7 הוא פרופ' יובל טל, מנהל היחידה לאימונולגיה קלינית בהדסה, יו"ר האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

בין הסוגיות השונות מתייחס פרופ' טל לפיתוח החדש הזוכה להדים תקשורתיים נרחבים, חלב פרווה לכל הדעות ההלכתיות, חלב שלא נלקח מהפרה, "פיתוח מדהים", כלשונו.

בהצצה ראשונית לפני פרסום הפודקאסט המלא אנו מביאים בפניכם את דבריו של פרופ' טל המציין כי סוגיית הטעם תלויה בכל אדם ואדם על פי הרגליו, אך בקרוב הפיתוח יכלול גם גבינות קשות שיאשרו למעוניינים לאכול צ'יזבורגר למהדרין ללא בעיה הלכתית, אלא שעשויה בהחלט להיות בעיה לאנשים אלרגיים לחלב פרה, והוא מסביר.

על מנת להגיע לטען ומרקם קרוב לזה של חלב פרה מכיל הפיתוח החדש חלבון הדומה לזה שבחלב פרה. ישנם חלבונים המפתחים אלרגיה שאינם קיימים בחלבון דמוי חלבון חלב הפרה, ואלו החלבונים המייצרים תגובות אלרגניות קשות, אך עם זאת חלבון אחר, הגורם לתגובות של חוסר נוחות כזו או אחרת קיים וממנו יש להישמר. מי שאלרגי לסוג כזה של אלרגנים צפוי להגיב לפיתוח החדש ממש כמו לחלב פרה.

פרופ' טל מציין שעל המוצר עצמו מופיעה אזהרה המדגישה שהוא אסור לבעלי אלרגיה לחלב, אך מאחר ומדובר במוצר פרווה הוא צפוי להגיע למסעדות בהכשרים מובחרים בהם לא צפויים סועדים אלרגיים לחלבון הקיים במוצר להיפגע.

"אנחנו צריכים לשים באותיות קידוש לבנה אזהרה שהמוצר מכיל חלבון פרה ואסור לאנשים שהם אלרגיים", אומר פרופ' טל הקורא לפרסם את הדברים בתהודה נרחבת על מנת למנוע פגיעה מיותרת ללא צורך, גם אם לא מדובר בפגיעה מסכנת חיים.

הפודקאסט המלא עם פרופ' טל יפורסם בימים הקרובים במלואו.