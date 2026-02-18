יפתח והדס, הוריו של לוחם הצנחנים סמ"ר עפרי יפה שנהרג הלילה מאש כוחותינו בעזה, מתחו היום (רביעי) ביקורת על הימצאותם של חיילי צה"ל ברצועה.

ההורים השכולים סיפרו כי סמ"ר יפה היה "ילד שנתן מעצמו הכול. תמיד היה הראשון להתנדב ולתת בלי לבקש דבר".

"עפריקי שלנו היה ילד קסם, אפרוח צהוב ומלא אור. הוא טרף את החיים בכל רגע ורגע, אהב את המשפחה, את החברים מהמושב, משנת השירות ומהצוות בסיירת. הוא היה ילד שנתן מעצמו את הכל, תמיד הראשון להתנדב ולתת בלי לבקש דבר. אין לנו שום כעס על הצבא, אנחנו אוהבים ומחבקים את כולם".

לצד זאת, הביעו ההורים ביקורת קשה על המציאות המבצעית: "אנחנו כועסים על המדינה שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות לאחר שכל חטופינו חזרו הביתה. עופרי היה ילד שאין יותר יפה, מוצלח ומקסים ממנו. המוטו שלו היה 'חי את החיים'. המוות שלו היה מיותר לחלוטין, והיינו רוצים להאמין שהוא האחרון. אנחנו מתנחמים לפחות בכך שתרמנו את איבריו והוא הציל חיים של אחרים".

הבוקר הודיע דובר צה"ל על נפילתו של יפה, בן 21 ממושב היוגב, שנהרג מאש כוחות צה"ל בתקרית באזור ח'אן יונס. יפה הוא החלל ה-924 במלחמה.

מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בתקרית ירי דו-צדדי שאירעה בשטחי הקו הצהוב, בין שני כוחות של חטיבת הצנחנים שיצאו לפעילות שגרתית לסריקות וטיהור מבנים.

במהלך הלילה, בסביבות השעה 2:00, זיהה כוח אחד בשוגג את הכוח השני כאויב, פתח באש - ואחד הלוחמים נפצע אנושות מהירי. גורמי רפואה הוזנקו למקום, ותוך כדי הפינוי, נקבע מותו של הלוחם.

מאז 7 באוקטובר 2023 הודיע צה"ל על מותם של 925 חללים. מאז הפסקת האש ב‏־10 באוקטובר נהרגו ברצועה חמישה חיילים.