בעקבות החלטת הרשויות בבלגיה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים מהעיר אנטוורפן בגין קיום ברית מילה, פנה יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, במכתב דחוף לשר החוץ גדעון סער.

במכתבו, דרש מעוז כי מדינת ישראל תנקוט בצעדים מדיניים נגד בלגיה ותגיב בצורה נחרצת על המהלך.

ח"כ מעוז טוען כי מדובר בהחלטה "חמורה המדיפה ניחוחות אנטישמיים", ומציין כי העמדה לדין של יהודים בשל קיום מצוות ברית מילה, אשר מהווה חלק מהותי בזהות היהודית, אינה מקובלת במדינה דמוקרטית שמתחייבת לשמור על חופש הדת. "מדובר בפגיעה בליבה של הזהות היהודית", הוסיף.

מעוז ציין כי אף שגריר ארצות הברית בבלגיה, ביל ווייט, מתח ביקורת פומבית על ההליך המשפטי, ושהוא אף הזהיר מפני פגיעה בחופש הדת.

לדבריו, העמדה לדין והתגובה מצד הרשויות בבלגיה, שזימנו את השגריר לשיחת נזיפה במקום לבחון מחדש את ההחלטה, מעמיקה את הדאגה.

בנוסף, ח"כ מעוז קרא לשר החוץ גדעון סער לזמן את שגריר בלגיה בישראל לשיחת הבהרה ונזיפה, ולהעביר מסר חד וברור כי ישראל לא תקבל פגיעות באנשי דת יהודים ובחופש קיום מצוות. הוא גם ביקש כי תיבחן אפשרות לנקוט בצעדים דיפלומטיים להגנה על זכויות הקהילה היהודית בבלגיה.