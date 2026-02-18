סמ"ר עפרי יפה ז"ל שנפל הלילה (בין שלישי לרביעי) בדרום רצועת עזה פרסם בעבר פוסט בפייסבוק שלו, שבו הציע את עזרתו "בכל מה שצריך, בכל מקום בארץ".

את הפוסט כתב יפה לפני כ-3 שנים, כאשר סיים שנת שירות בכפר הנוער עיינות.

"אהלן, קוראים לי עפרי וסיימתי שנת שירות בכפר הנוער עיינות לפני כמה חודשים. אני ועוד מספר חברים מוכנים לבוא ולעזור בכל מה שצריך ובכל מקום בארץ שלא מסוכן להגיע אליו", כתב יפה ז"ל.

איש התקשורת חנוך דאום כתב לצד הפוסט: "בתחילת המלחמה עפרי, שנפל אמש בעזה, בדיוק סיים שנת שירות. זה סטטוס שהעלה מתוך רצון לעשות טוב. עפרי, איזה ילד מיוחד היית. יהי זכרך ברוך".

יפה, בוגר תיכון מגידו והשני מבין ארבעה אחים, שירת בגאווה בסיירת צנחנים במשך שנתיים וחודשיים.

משפחתו של יפה נפרדה בכאב: "אנו המומים מהאסון ולא מעכלים את האובדן של עפרי בננו האהוב. לא נתפס". בתיכון בו למד ספדו לו: "מוסד שומריה המומים וכואבים את נפילתו של עפרי יפה ז"ל. עפרי, בוגר המוסד, התחנך בקבוצת אלה, אח של נוי בוגרת המוסד, צוף (יב) ואיתמר (ט). שולחים חיבוק וחיזוקים למשפחה, לחברים, ולכל קהילת שומריה".