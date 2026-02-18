יו"ר ועדת חוקה, ח"כ שמחה רוטמן, נפגש בכנסת עם לוחמי יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר במטרה לקידום חקיקה הנוגעת להתנהלות מול אסירים ביטחוניים ובייעול עבודת הכוחות.

רוטמן הציג להם את חוק ההיוועדות החזותית שחסך כ-600 מיליון שקל והפחית סיכונים ביטחוניים.

במהלך המפגש הסביר רוטמן על קידום חוק ההיוועדות החזותית (VC) לאסירים ביטחוניים, שפעל עד כה כהוראת שעה בזמן המלחמה. החוק מאפשר קיום דיונים מרחוק באמצעים חזותיים, ובכך מונע את הצורך בהבאת אסירים ביטחוניים לדיונים פיזיים בבתי המשפט.

המשמעות היא צמצום תנועת מחבלים מחוץ לכותלי הכלא, הפחתת שיירות והובלות רגישות והקטנת החשיפה המבצעית של הלוחמים לסיכונים ביטחוניים. לצד זאת, החוק הביא לחיסכון מצטבר של כ-600 מיליון שקל ולהפחתה משמעותית בעומס המוטל על הכוחות בשטח.

יו"ר ועדת החוקה ציין כי הוא פועל לקדם את ההסדר כהוראה קבועה, מתוך מחויבות לחיזוק ביטחון הלוחמים ולייעול המערכת.

בנוסף, התייחס גם לקידום חוק העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בות שיזם יחד עם ח"כ מלינובסקי, כחלק מהבטחת מיצוי הדין עם מבצעי הטבח וחיזוק המאבק בטרור.