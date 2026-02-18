נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ביקר היום (רביעי) במפקדת התיאום הצבאית-אזרחית לרצועת עזה (CMCC), והשתתף בסיור שנועד להציג את הפעילות המשותפת של צה"ל עם כוחות אמריקאיים ובין-לאומיים.

במהלך הביקור הוצגו לנשיא הפעילויות השונות בדגש על שיתוף פעולה אזרחי-צבאי וסנכרון המאמצים בין צה"ל לכוחות הזרים. הנשיא גם נפגש עם קצינים ישראליים ואמריקאיים במטה השיתוף, והביע שביעות רצון מההתקדמות בשיתוף הפעולה.

"זהו מראה מדהים", אמר הרצוג, "שיתוף פעולה חזק בזירה האזרחית ובזירה הצבאית עם כוחות בין-לאומיים נוספים, שמייצר תקווה חדשה לעתיד המזרח התיכון".

בהתייחס לעתיד תושבי עזה, ציין הנשיא את התקווה שנוצרה בעקבות תוכנית השלום של הנשיא טראמפ ויישום החלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות. הרצוג הביע תמיכתו בפרויקטים המשותפים והדגיש כי הם עשויים להוות צעד חשוב לעתיד טוב יותר לתושבי הרצועה. "נראה תוכניות רציניות מאוד שיכולות להציע נתיב אחר לתושבי עזה", הוסיף.

בנוגע למשטר האיראני הרצוג לא חסך ביקורת. "המשטר האיראני טובח בעשרות אלפי איראנים בשבועות האחרונים, וגורם לסבל עצום ולהפצת טרור בכל העולם", אמר. "אני מקווה ומתפלל שמשטר הטרור הזה ושלוחותיו יעלמו, ושנראה עידן אחר ועתיד שונה לילדי המזרח התיכון".