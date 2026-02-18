העימות בין שר הכלכלה ניר ברקת לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מחריף. ברקת השיב היום (רביעי) לביקורת שהטיח בו סמוטריץ' מוקדם יותר.

ברקת כתב ברשת X: "לא מצפה מ"גרנדמייזר" שיבין על מה אני מדבר - צייצן שלא יצר ולו מקום עבודה אחד בחייו. במקום לצייץ, רוץ להנפיק את החברות הבטחוניות בארה"ב ותזרים 100 מיליארד שקלים לקופת האוצר, לאחר מכן אני מפנה אותך לקרוא בנחת על חברה בשם צ'ק פוינט (יש גם חומר בעברית), אולי תלמד משהו על יזמות. קצת צניעות לא תזיק לשר שלא עובר את אחוז החסימה".

ברקע הדברים עומדת אמירתו של ברקת, לפיה "רק חברות נכות מנפיקות בישראל".

קודם לכן, בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, תקף סמוטריץ' את הדברים בחריפות וכינה את אמירתו של ברקת "מטומטמת", לאחר שאתמול כבר אמר כי הוא "מדבר שטויות ומבזה את הכלכלה".

סמוטריץ' הוסיף: "אם היה מס על אמירות מטומטמות, הייתי יכול להוריד חצי מהמיסים למדינת ישראל. מי שמבין ועוסק בכלכלה מבינים ששר הכלכלה לא מבין שום דבר, לכן לא לוקחים את המילה שלו ברצינות. אני מקווה שהאמירות שלו לא עושות נזק".