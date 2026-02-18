איראן נבחרה היום לתפקיד סגנית יו"ר ועדת הצ'ארטר של האו"ם - ועדה העוסקת בעקרונות היסוד של מגילת האו"ם ובדרכים לחיזוקם.

המינוי אושר בישיבת הפתיחה של הוועדה, במסגרת אימוץ הרכב ההנהלה בהליך מוסכם וללא הצבעה.

ועדת הצ'ארטר היא ועדה מיוחדת של הוועדה המשפטית של האו"ם, המתכנסת אחת לשנה. בפועל, מדובר בפורום שמתקשה לקדם מהלכים מעשיים בשל דרישת קונצנזוס, אך בשנים האחרונות הפך לזירה של עימותים פוליטיים וביקורת חריפה נגד ישראל.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף את המהלך ואמר: "זה אבסורד מוסרי. מדינה שמפרה באופן שיטתי את העקרונות הבסיסיים של האו"ם לא יכולה לשבת בעמדה שעוסקת בחיזוקם. האו"ם לא יכול להמשיך להעניק לגיטימציה למשטרים שמרוקנים את מגילת הארגון מתוכן".