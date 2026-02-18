שר החקלאות וביטחון המזון, השר אבי דיכטר מתארח באולפן ערוץ 7 ומזהיר כי מדינת ישראל היא יעד כמעט ודאי לתגובה איראנית למתקפה אמריקנית.

"ארה"ב אוגרת כוחות, ומי שמכיר את שיטת העבודה האמריקאית עוד משנת 2003 מול עיראק, אגירת כוחות זה דבר שמאפיין מעצמות. הן לא מפתיעות, אלא אוגרות הרבה מאוד כוחות כדי שכשהן פועלות הן יפעלו כמו מעצמה, ולא מטח אחד וזהו. אנחנו צריכים להיות מוכנים כי ברור לחלוטין שהיעד הכי אטרקטיבי מבחינת איראן לפגוע בישראל. מול האמריקאים מה שהם יכולים לתקוף אלו רק בסיסים צבאיים, אבל מטרה בסדר גודל של יעדים אזרחיים, אז ישראל היא יעד אטרקטיבי מבחינתם. אנחנו מדינה יהודית ומבחינתם המדינה היהודית הזאת צריכה להיות מושמדת", מסביר דיכטר.

כשהוא עובר לדבר על הזירה העזתית מזהיר השר, ששימש בעבר בתפקיד ראש השב"כ, מפני הותרת חמאס כבעל כוח ברצועה. "החמאס שולט בעזה. זה היעד היחידי מתוך שלושת היעדים שקבענו ב-7 באוקטובר בקבינט שלא מומש. את החטופים החזרנו, לצערנו לא את כולם בחיים. השמדת התשתיות של החמאס והג'יהאד בוצעה לא במאה אחוז, אבל באחוזים גדולים מאוד. את המטרה של מיטוט היכולת השלטונית של חמאס עוד לא השגנו. ישראל לא יכולה להסכים עם מציאות שבה עזה תהווה איום על ישראל.

חמאס מסתכל על לבנון לראות אם חיזבאללה מתפרק מנשקו. הסיכוי שחיזבאללה יתפרק מנשקו הוא קטן מאוד כפי שאנחנו רואים, ולכן אין סיבה להיות אופטימיים שזה יקרה בעזה. כאן אין ברירה, אנחנו מבחינת העבודה שלנו נהיה חייבים למוטט את החמאס. לומר שהחמאס יחזיק בנשק קל - זה לא רציני".

בדבריו מתייחס השר דיכטר גם לדיון סביב מחיקת המילה 'טבח' מחוק ההנצחה ואומר: "טבח זאת בדיוק ההגדרה של מה שקרה בשבעה באוקטובר".

בהמשך דבריו מתייחס השר דיכטר גם לנושא ועדת החקירה שתחקור את אירוע השבעה באוקטובר. לטענתו, הצעת החוק המקודמת בכנסת היא עניינית. "הממשלה כבר החליטה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, יש הצעת חוק מתגלגלת והיא סבירה לגמרי, אמיתית ובעיקר עניינית. אבל מאחר ואנחנו ערב בחירות, קשה לי לראות את האופוזיציה לוקחת את ההצעה הזאת".

במהלך הריאיון התייחס השר דיכטר גם לנושא של רפורמת החלב, שלה הוא מתנגד. "הרפורמה הזאת במילה אחת היא הזויה. היא התחילה כרפורמה שנועדה להוזיל את המחיר, ואז באוצר הבינו שזה לא יוביל להורדת המחירים אז הם שינו את המטרה. עכשיו כתוב מטרה חדשה - הגברת התחרות. אנחנו במשרד החקלאות בנינו תוכנית תשע הנקודות, תוכנית איך לייעל את משק החלב וכחלק מזה איך להוזיל את המחירים. ההצעה שלנו הייתה לחייב את המחלבות לייצר אחוז מסוים של חלב מפוקח שאנחנו כממשלה נוכל לספק את כמות החלב שקונים בישראל לכל מי שדורש אותו.

הכלל הבסיסי ביותר שאותו הבהרתי ביום הראשון לתפקידי הוא שתמיד יהיו מדפים מלאים. אני לא מוכן לוותר על מדפים מלאים - תוצרת הארץ או ייבוא, העיקר שיהיו מדפים מלאים ובלבד שהמחיר יהיה סביר. אנחנו נמצאים בשיחות של שלושת המשרדים להגיע לפורמט שיהיה בה שילוב של התוכנית גם של משרד החקלאות וגם הרפורמה. אני לא כל כך רואה רצון מצד האוצר, ולכן אנחנו לא ניתן לזה לעבור. יש ביכולתנו להגיע למחיר סביר והוגן שבהחלט יאפשר לכולם לקנות את החלב הדרוש להם", מסכם השר דיכטר.