18 שנה לפיגוע במרכז הרב: הרב ירחמיאל ויס, לשעבר ראש ישיבת ירושלים לצעירים, מספר בפודקאסט של ערוץ 7 על הפיגוע בראש חודש אדר בו נרצחו חמישה מתלמידי הישיבה לצעירים.

הרב ויס תיאר כיצד האירוע ממשיך ללוות אותו עד היום. "עד היום כל יום שישי אני מתקשר כמעט לכל המשפחות לדבר איתם קצת, להגיד שבת שלום". הקשר עם המשפחות הפך לחלק קבוע מהשגרה מאז. "קשר כמו משפחה, נחרט בנפש ומלווה בחיים, קשה להעלות על הדעת מוות - זהו דבר חזק ואדיר. חבר'ה צעירים שנרצחים זוהי חוויה טראומטית, איום ונורא".

הרב וייס תיאר כיצד קיבל טלפון בדרכו הביתה ונאמר לו שיש ירי באזור הספרייה במרכז הרב ושייתכן שיש גם בחורים מהישיבה. הרב הסתובב מיד וחזר למקום אך כשהגיע כבר פגש גורם משטרתי שמנע כניסה בשל פעולות בזירה.

הרב שמחון היה בפנים ובהמשך ניגש אליו וביקש ממנו להשתתף בזיהוי. הרב ויס סיפר כי הובהר לו שמדובר בתהליך פורמלי ושמי שנמצא בפנים מתקשה לעשות זאת. "אני אעשה את זה, אין שום בעיה", ענה הרב וייס ונכנס.

הרב ויס תיאר את הרגעים בלובי של מרכז הרב ואת מראה השקיות שבהן הונחו החללים. הוא תיאר כיצד נדרש להרים את הכיסוי לצורך זיהוי, וכיצד זיהה את יונדב הירשפלד שלמד אצלו ארבע שנים וכעת למד בשנה הראשונה בישיבת מרכז הרב. "אמרתי: מה הוא עושה פה? כמו תינוק ישן בכזו תמימות". הרב סיפר כי עבר אחד אחד. "כולם שלי", השיב לשאלות החוקר על זהות, מקום מגורים ורקע, ועל תלמידי מרכז הרב אמר שאינו מכיר.

במקביל, סיפר הרב ויס, אנשי הישיבה אספו את התלמידים והרחיקו אותם מהזירה למתחם אחר, ובמקום כבר נכח הרב אלישע וישליצקי ושוחח עם הבחורים. הרב וייס הגיע אל התלמידים ואמר שקרה אסון נורא ושנהרגו בחורים, אך לא פירט שמות. הוא תיאר שמועות שרצו בין הבחורים והוסיף כי התארגנות התלמידים הייתה בצורה נפלאה, גם תחת ההלם והבלבול.

הרב ויס סיפר בהרחבה על דמותם של תלמידיו שנרצחו בפיגוע. הוא גם תיאר תפילה שנערכה בכותל שאורגנה על ידי הרב מרדכי אליהו, וציין כי לאחר פטירת הרב אליהו הגיע לנחם את בנו הרב שמואל, שם שמע שם סיפור שלפיו הרב מרדכי אליהו חש שהולך להיות אסון ונורא והתפלל למעט את הגזירה ומיד לאחר מכן אורגנה תפילה בכותל.

"אתה יודע מתי התחלתי לבכות? כשחזרתי מהלוויה של הירשפלד, התפרקתי. החתן שלי יאיר שרעבי לקח אותי ברכב שלי ובדרך חזרה התחלתי לבכות, להפנים את זה".

בהמשך הריאיון סיפר הרב וייס על תלמידיו רס"ן רועי יוחאי יוסף מרדכי הי"ד והראל שרביט הי"ד שנפלו בקרבות במלחמה. "רועי היה במחזור של שגב פניאל הי"ד. התאמן אצלנו כבר בשמינית להיות בשייטת, לבסוף הגיע ליחידה אחרת והיה כבר בתפקיד לפני מג"ד.

הראל שרביט היה בחור תוסס ורציני, הכניס לי בישיבה שצריכים לקרוא קריאה בתורה ספרדית, היה בנעימות קנאי לנושא הזה".

בהמשך נשאל הרב ויס על פטירת נכדו, בנימין שרייבר, קצין שקיבל דום לב במהלך ריצה לפני קרוב לשנה והתמוטט. "קשה. הכאב כפול. גם שהוא מת וגם שהבת שלי אם שכולה וגם היתומות שלו - הכל קשה. ברוך ה' ממשיכים הלאה. אני מקווה שהקב"ה יחזק את כולם".

הרב ויס סיפר במשך שעה ארוכה עשרות סיפורים נדירים על רבותיו הרב משה צבי נריה, הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב אברהם שפירא, הרב הנזיר והרב מרדכי פרום, לצד תיאורי הקרב של מלחמת ששת הימים במסגרת החטיבה הירושלמית וזכרונות מהילדות בנתניה.

בסיום הריאיון נשאל הרב ויס כיצד הוא תופס את דמות ה“ישלצניק". “בחור שרוצה ללמוד תורה מתוך גדלות, גם גדלות תורנית וגם גדלות אמונית, אידיאליסט, חי את החיים בצורה שמחה, הולך לטיולים, עושה את המסעות שלו, עושה את השמחה שלו, חי ער ושמח. לומד תורה ברצינות, איש אמת של אידיאולוגיה".

הרב ויס ציין כי גם לאחר פרישתו הוא ממשיך לשבת בבית המדרש בישיבה ולראות את הנעשה אך הדגיש כי קיבל על עצמו שלא להתערב בניהול. לדבריו, מהרגע שהעביר את התפקיד הלאה, לא יביע עמדה אלא אם כן שואלים אותו.