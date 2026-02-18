מאבטח שהוצב מחוץ לתינוקייה בבית החולים איכילוב אובחן כחיובי לחצבת, כך נמסר היום (רביעי) מדוברות בית החולים.

עם קבלת המידע, פעל צוות איכילוב בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ונמצא בקשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות.

בהודעה שפורסמה נאמר כי "העובד הוצב מחוץ לתינוקייה ועבד עם מסכה, לכן על פי הערכתנו הראשונית, רמת החשיפה לתינוקות נמוכה", אך מתוך זהירות יתר, פועל בית החולים יחד עם משרד הבריאות להבטיח שהתינוקות וההורים יקבלו את הטיפול הנדרש, כולל חיסונים מונעים בהתאם להנחיות.

המאבטח, שלפי משרד הבריאות שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בבית החולים, בדק את הצמידים שעל ידי התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה.

בית החולים יחד עם לשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם כל משפחות הילודים כדי לספק להם טיפול מונע.