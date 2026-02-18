ריקודי סיום מסכת בצביה רחובות מתניה ציפלביץ



45 תלמידי ישיבת "צביה מצפה רחובות" ברחובות חגגו היום (רביעי) סיומי מסכתות במסגרת לימוד קבוע של דף גמרא יומי. האירוע התקיים בבית המדרש של הישיבה בהשתתפות הנהלת המוסד ורבנים.

במסגרת הלימוד היומי סיימה כיתה ט' את מסכת ברכות והחלה בלימוד המסכת הבאה. כיתה י' השלימה את מסכתות סוכה וחגיגה וממשיכה בלימוד מסכת נוספת, וכיתות י"א-י"ב מתקרבות לסיום מסכת פסחים לאחר תקופת לימוד רציפה.

האירוע נערך במעמד הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, והרב שמחה וייסמן, ראש רשת צביה. את הערב ליוו הזמר רועי ידיד והנגן אלדד רצון.

הרב אליהו התייחס בדבריו לחשיבות לימוד התורה וציין כי קיומו של העולם תלוי בלימוד זה. הוא הדגיש את ערך ההתמדה היומיומית וברך את התלמידים להמשך צמיחה בתורה וביראת שמים, בדרכם של הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב שבתי סבתו.

הרב וייסמן אמר כי כוחו של לימוד קבוע עולה על הישגים חד-פעמיים, ובירך את הנהלת הישיבה, הצוות והתלמידים להמשך עשייה והתקדמות.

ראש הישיבה, הרב אסף כהן, התייחס לעיתוי האירוע ערב חג הפורים ואמר, "אהבת התורה של תלמידינו ניכרת הן בסיומים הכלליים של הכיתות והן בסיומי המסכתות של כל תלמיד באופן אישי. אנו רואים שליחות גדולה - לגדל יחד עם הרמי"ם והצוות המסור דור של בני תורה אוהבי תורה, המחוברים לעמל יומיומי מתוך שמחה. אנו מברכים את תלמידינו היקרים שלא תמוש התורה מפיהם, ואת ההורים - שותפינו לדרך - שיזכו לרוות מהם רוב נחת".