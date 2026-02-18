בשיעור מיוחד שמסר, סיפר הרב אהרלה הראל, ראש ישיבת מוריה בגבעת שבעת הרועים, על המפגש שקיים עם ניל ארמסטרונג בעת ביקורו בישראל במסגרת ועידת החלל הישראלית שהתקיימה לפני שנים רבות.

הרב הראל שימש באותה תקופה כמלווה הלכתי של פרויקט חללית "בראשית", ובשל כך הוזמן לפגישה עם האסטרונאוט.

נאמר לארמסטרונג כי יש רב המלווה את הפרויקט והוא הביע עניין לפגוש אותו. הרב הראל תיאר כי חשש בשל האנגלית שבפיו, וביקש שלא יידרש לשיחה ממושכת אלא ללחיצת יד בלבד.

הוא סיפר כי הכין מראש משפט אחד באנגלית, אותו אמר לארמסטרונג, "בתור ילד על זה גידלו אותי על זה שאתה אמרת פסוקים מתהילים שהגעת לירח". לדבריו, ארמסטרונג התרגש מהדברים והגיב בהתלהבות.

בהמשך תיאר הרב הראל את רגע לחיצת היד, ואמר כי האסטרונאוט, שהיה לדבריו כבן 80, לחץ את ידו בחוזקה. "הוא מעך לי את כף היד כי הוא לחץ לי אותה, אז הבנתי למה קראו לו ארמסטרונג", הוסיף בחיוך במהלך השיעור.

לאחר חילופי הדברים הקצרים נמשכה במקום שיחה בין ארמסטרונג לבין מהנדסים ואנשי צוות, בעוד הרב הראל עצמו יצא מן החדר.