תפילת ר"ח אלעזר ריגר

למעלה מאלף משתתפים התכנסו היום (רביעי) במתחם הסינמה סיטי בירושלים לתפילת ראש חודש אדר, בהובלת בית המדרש להתחדשות וישיבת מקור חיים.

את התפילה וההלל הוביל הזמר והיוצר אהרן רזאל, בשירה ובניגונים.

הרב דוב זינגר, ראש בית המדרש להתחדשות, אמר בתחילת התפילה "המגילה מגלה לנו שאנחנו חיים בסרט, וכשאנחנו אומרים הלל אנחנו חושפים שלא כל מה שאנחנו שומעים בחדשות כל היום זה מה שקורה, ומדי פעם יש לנו הזדמנות לתת קרדיט אמיתי לבמאי, אומנם יש כל הזמן סרטים, אבל לעיתים אנחנו מורידים את המסכות ורואים את הקב"ה שמנהל אותנו באמת. אנחנו מבקשים מהקב"ה שיהפוך בחודש הזה את הכל לטובה, גם באופן פרטי וגם באופן כלל ישראלי".