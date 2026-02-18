השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גיבה הערב (רביעי) את השוטר שירה באחמד אשקר בן ה-18 במהלך מרדף בכאבול.

"מי שמסכן את השוטרים שלנו חייב להיות מנוטרל. נגמרו הימים שסיכנו שוטרים ללא תגובה", דברי בן גביר.

אשקר נמלט מהשוטרים באופנוע והם פתחו במרדף אחריו. הוא התנגש במכונית לאחר שנורה ונפצע באורח קשה ובבית החולים מת מפצעיו.

זמן קצר לאחר האירוע החלו עימותים קשים בין תושבים לשוטרים באזור.

מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרה מתחנת העיירות נמצאים בזירה והחלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובסריקות לאיתור חשודים במעורבות באירוע. הרקע לאירוע - פלילי".

במח"ש יחקרו את הירי בכאבול. בין היתר ינסו לברר מהו הפער בין רגע התאונה לזמן הדיווח למד"א, האם הירי בוצע לפני או אחרי התאונה והאם האופנוען שנהרג סיכן את חיי השוטרים במהלך ההימלטות.