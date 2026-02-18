ועדת הכספים של הכנסת דנה השבוע בהצעת החוק להטלת מס רכוש על קרקעות פנויות, כחלק מהמהלכים הכלכליים המתוכננים בתקציב המדינה הקרוב.

בדיון השתתף שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהציג משנה סדורה המקשרת בין מיסוי ההון להקלות על האזרח העובד.

"אין מס טוב, יש רק מס שהוא פחות רע", פתח השר סמוטריץ' את דבריו, כשהוא מציג את הרציונל החברתי מאחורי החוק. לדבריו, המצב הנוכחי הוא עיוות שחייב תיקון: "מי שמחזיק בקרקע הוא עשיר ונהנה עד היום מפטור לא מוצדק ממס. המטרה היא לשנות את זה כדי לאפשר את הורדת מס הכנסה למעמד הביניים שמתוכננת בתקציב הקרוב".

השר התייחס למצב המשק לאחר המלחמה הממושכת והדגיש כי החוסן הכלכלי מאפשר כעת להקל על הציבור: "אחרי שנתיים מאתגרות של מימון מלחמה ארוכה והיקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל, שעלתה קרוב ל-300 מיליארד שקלים, הגיע הזמן שכל אזרחי ישראל ירגישו בכיס את ההישגים הפנטסטיים של הכלכלה".

במהלך הדיון פנה סמוטריץ' לחברי הכנסת וקרא להם להימנע משיקולים פוליטיים צרים בעת אישור החבילה הכלכלית. "אל תהיו פופוליסטים", ביקש השר, "הכי קל זה להצביע בעד הורדת מס הכנסה ונגד העלאת המס על קרקעות ריקות - אבל זה חסר אחריות".

סמוטריץ' הבהיר כי שני הצעדים שלובים זה בזה: "האחריות שלי כשר אוצר ושל חברי הכנסת היא לוודא שעוברים שני החלקים שמאזנים אחד את השני - מס על קרקעות פנויות לצד הורדת מיסים לאנשים עובדים".

לסיום, התייחס השר להשפעה הצפויה של החוק על שוק הנדל"ן. השר ציין כי המהלך אמנם נעשה בראש ובראשונה משיקולים של אחריות תקציבית וחלוקת מס צודקת, אך הוא טומן בחובו בשורה גם לרוכשי הדירות. לדבריו, המיסוי "צפוי לסייע גם בהמשך ירידת מחירי הדיור, בכך שיעודד קבלנים שמחזיקים בקרקעות לבנות ולהגדיל את היצע הדירות".