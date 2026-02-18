שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל רס"ן (במיל') אלחנן מאיר קלמנזון, שנפל בקרב גבורה בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, נישאה הערב (רביעי) לשמואל פירר.

בהודעת האירוסין שפרסמו כתבו השניים לפני כחודשיים, "מתוך כאב ההסתרה, מודים לה' יתברך על הנס ושמחים לבשר על אירוסינו".

רס"ן קלמנזון שירת כאיש מוסד וכקצין בצה"ל, והוביל את "צוות אלחנן" אשר חילץ בשבעה באוקטובר מתוך קיבוץ בארי כמאה תושבים תחת אש מחבלים. במהלך פעולת החילוץ נפגע מאש מחבל ונהרג. על פועלם ההרואי זכו חברי הצוות בפרס ישראל לגבורה אזרחית לשנת ה'תשפ"ד.