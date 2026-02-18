הלכה לעולמה שרה רבקה שירה (דבש) ז"ל, שנפטרה בחו"ל לאחר שהתמודדה עם מחלת הלוקמיה - סרטן הדם.

בשל פטירתה מעבר לים, חל עיכוב בהבאתה לארץ, והלוויה תתקיים מחר (חמישי) בשעה 10:00 משדה מערת המכפלה לבית העלמין העתיק בחברון.

המנוחה הייתה אשתו של נחמן, אם למרים ולציפורה, בתם של דוד ואורה דבש. היא הייתה אחות לרחלה, אלישבע, שירה, נחמן, שמואל ובתיה, וכן אחות לנחמיה, יגאל, רעיה, ישראל, טליה, תהילה, יוסף ואור דן.

המשפחה תשב שבעה בבית משפחת דבש, ברחוב 303/27 קרית ארבע, מתחת לספריה. מנחה וערבית סמוך לשקיעה.

שרה הייתה נוהגת לפקוד את קברי האבות והצדיקים שקבורים בחברון וכעת התקיימה צוואתה להיקבר לידם.

גיסתה בת-אל, סיפר לערוץ 7: "עצוב, כל כך לא מעכלים שהיא עזבה אותנו. אין צדיקות כאלה בדור הזה, אישה שכנראה הייתה צריכה לכפר על עם ישראל. אשה שמלאה בשמחה, אישה שהחיוך לא זז לה מהפנים. רק לפני 4 שנים התחתנה בפורים קטן".