גורם ישראלי ציין הערב (רביעי) כי ישנה היערכות גבוהה לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, אך הדגיש כי טרם התקבלה החלטה סופית מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

על פי הגורם, ישראל וארצות הברית מקיימות תיאום הדוק בסוגיה, זאת על רקע הגברת פריסת הכוחות האמריקניים באזור, במיוחד במזרח התיכון, חופי המפרץ ואף באירופה.

מדובר בהגברת פריסת הכוחות האמריקניים באזור באופן משמעותי ביותר בשנים האחרונות.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" ציטט היום גורם איראני, אשר אמר כי חרף האופטימיות שהפגין אתמול שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, קיים חשש שהפערים בין טהראן לוושינגטון בנוגע להסכם הגרעין לא ניתנים לגישור, דבר המוסיף למתיחות הגוברת בין המדינות.