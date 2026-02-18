השר אלי כהן וישראל גנץ צילום: דוברות

באתר היישוב האסטרטגי בית חורון צפון בלב בנימין, מצפון לבית חורון, שמחבר בין גוש דולב-טלמונים לבין כביש 443, נערך סיור בהובלת ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ בו נטלו חלק שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ומנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר.

במהלך הסיור הוצגו המשמעויות האסטרטגיות של האזור, השולט על עורקי התחבורה המרכזיים של מדינת ישראל: כביש 443 כציר אסטרטגי המחבר בין מרכז הארץ לירושלים, וכן המרחב החולש על נתיב נחיתת המטוסים לנתב"ג. במקביל הוצגו ניסיונות להשתלטות בלתי חוקית על המרחב והצורך בביסוס מהיר של נוכחות ישראלית.

בסיום הביקור סוכם על האצת קידום תשתיות החשמל והמים ותיאום מלא בין כלל הגורמים, מתוך תפיסה כי ביסוס ההתיישבות במקום הוא מהלך ביטחוני מהמעלה הראשונה לחיזוק לב הארץ והבטחת רצף תחבורתי וביטחוני בין ירושלים למרכז הארץ.

השר כהן אמר כי "לפני מספר שנים חבר כנסת או שר בממשלה לא היו רשאים לנסוע על כביש 443, היה כאן חשש ביטחוני ממשי. היום כולם נוסעים כאן בחופשיות. המשמעות ברורה - במקום שבו יש התיישבות יש ביטחון, ובמקום שאין התיישבות אין ביטחון".

"במקום שאין התיישבות אין ביטחון, ובמקום שיש התיישבות יש ביטחון. קיבלנו בקבינט החלטה אסטרטגית וכעת אנחנו פועלים לפיתוח התשתיות במהירות האפשרית. אנו מחילים ריבונות הלכה למעשה ומעמיקים את אחיזתנו בקרקע, בדרך למיליון יהודים ביהודה ושומרון ואף למעלה מכך", הוסיף.

ישראל גנץ ציין כ י"מדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית. היישובים הללו מחברים בין ירושלים למודיעין ושומרים על לב הארץ. אין לנו את הפריבילגיה להכריז על הקמת יישוב ולחכות חמש עשרה שנה עד שהוא יוקם בפועל. חייבים לקדם את הקמת היישובים עכשיו. אם אנחנו לא נהיה פה היום, יהיה פה יישוב איראני. יש כאן מאבק ברור על השליטה במרחב, ואנחנו מחויבים להבטיח שהחלטות הממשלה יתורגמו מיד למציאות בשטח.

אין לי מילים להביע את ההערכה שלנו על המהלך שהקבינט קיבל ועל הדרך שבה אתם ממשים אותו. אני מלא תודה לשר האנרגיה אלי כהן, אחד מידידי ההתיישבות הגדולים ביותר, שהביא את כל המנכ"לים לשטח ולקבל החלטות. אזרחי ישראל צריכים להיות גאים במנכ"לים שלהם. בקרוב בעז"ה יהיה כאן יישוב קבע אמיתי. אנחנו עושים ציונות", דברי גנץ.