הסדר טיעון נחתם בפרשת "הקצין המתחזה" בפיקוד דרום, בה הואשם אסף שמואלביץ בשורת עבירות ביטחוניות חמורות.

שמואלביץ, שהודה בכל המיוחס לו בכתב האישום, טען כי בעת ביצוע העבירות לא היה אחראי למעשיו. במסגרת ההסדר, הוא ירצה את עונשו באשפוז פסיכיאטרי, ולא בכלא.

הפרשה התפוצצה במהלך מלחמת "חרבות ברזל", כאשר שמואלביץ, שלא זומן לשירות מילואים, החליט להצטרף על דעת עצמו לפעילות צה"ל. הוא התחזה לקצין בדרגת סרן והגיע לאזור הלחימה, תוך שהוא עוטה מדים. במקביל, ניצל את הכאוס ששרר במפקדת פיקוד דרום והצליח להשיג גישה למידע סודי, תוך שהוא חושף אותו באופן לא מוסמך.

בכתב האישום שהוגש בינואר 2024, נטען כי שמואלביץ לא רק נחשף למידע רגיש ביותר, אלא אף תיעד אותו ושיתף אותו עם גורמים אזרחיים וצבאיים שלא היו מוסמכים להיחשף אליו. העבירות בהן הוא הואשם כוללות ריגול חמור, מסירת ידיעה, כניסה למקום סודי וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.