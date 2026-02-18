תושבי השומרון בציר כביש 55, יחד עם ראשי רשויות באזור, הקימו מאהל מחאה בצומת הכניסה לקלקיליה במחאה על עומסי התנועה החריגים במעברים, הפוגעים קשות בשגרת החיים ובביטחון התושבים.

את המאבק מוביל ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ יחד עם ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק וראש מועצת עמנואל הרב אליהו גפני אליהם הצטרפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מוא"ז בנימין וראש מועצת יש"ע ישראל גנץ ותנועת אם תרצו.

הגורם המרכזי לעומסי התנועה הכבדים הוא תנועת כלי רכב אזרחיים בהיקפים חריגים, במיוחד בסופי שבוע ובמהלך חודש הרמדאן, בניגוד לנהלים הקיימים ולצו האלוף. תנועה זו יוצרת עיכובים ממושכים, עומסים חריגים בצירים הסמוכים ואף פוגעת ביכולת התנועה של רכבי חירום.

יהונתן קוזניץ, שיזם את מאהל המחאה, אמר כי “פעלנו בחודשים האחרונים מול כלל הגורמים; צה"ל, המשטרה והדרג המדיני, תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון בשטח. עם זאת, ברור כי נדרש פתרון ברמה רחבה יותר. מדובר במציאות בלתי נסבלת עבור התושבים".

ישראל גנץ הוסיף "בזמן שממשלת ישראל נלחמת על עתידה, ומנסה להפריד את מדינת ישראל מהמחבלים שנמצאים בשטחי A, נכנסים באין מפריע ערביי ישראל בהמוניהם בניגוד לחוק ופוגעים בתושבי יהודה ושומרון. הצטרפתי לראשי הרשויות של קרני שומרון, קדומים, עמנואל ושומרון כדי להגיד: עד כאן. אם רוצים לאפשר להם להיכנס אז יש לכך פתרונות, בבידוק מתאים ומכניסה נפרדת אבל לא חשבון תושבי יהודה ושומרון".

יוסי דגן אמר "זה מאבק משותף של כל ראשי הרשויות והתושבים שנחנקים יום יום בעומסי התנועה. המציאות שבה אנשים עומדים שעות בפקקים ופינוי חירום עלול להתעכב היא מציאות מסוכנת ובלתי מתקבלת על הדעת. הפקקים הללו נגרמים בשל הכנסת ערבים ישראלים בניגוד לחוק לרשות הפלסטינית, בכדי לחזק את הכלכלה של הרשות הפלסטינית בצורה תמוהה ומוזרה, וזה גורם לפקקים וסיכון חיים. אנחנו נמשיך במאבק עד שיוחזר הסדר למעברים, ייפתחו הנתיבים הנדרשים ויינתן פתרון אמיתי שיאפשר חיים בטוחים ושגרה נורמלית".

עוזאל ותיק ציין כי "המציאות הנוכחית במעבר אליהו בה תושבינו נאלצים לעמוד בפקקים שעות רבות מידי יום היא לא הגיונית ואסור שתימשך. זה מסכן את כולנו ביטחונית ובטיחותית ופוגע באיכות החיים של כולנו. אני קורא לצבא ולממשלה להתעשת ולהפסיק את הכניסות הלא חוקיות והמסוכנות של ערביי ישראל לערים ביו"ש, מה שמייצר את עומסי התנועה הכבדים".

מתניה ג'רפי מנכ"ל תנועת אם תרצו סיכם "אנו קוראים למערכת הביטחון ולדרג המדיני לוודא שתנאי התושבים בשומרון יהיו שווים לאלו של כל שאר תושבי ישראל".