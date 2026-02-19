הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, יצא הערב בביקורת חריפה נגד התערבות בית המשפט העליון בסוגיית מעמד הכותל המערבי, וקרא לשופטים לשקול היטב את החלטותיהם.

"הכותל הוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל", אמר הרב בר בראיון לרדיו 'קול חי', והדגיש כי לפי ההלכה הפסוקה יש לכל אורכו קדושת הר הבית.

הוא הזכיר כי גדולי הפוסקים של הדור הקודם - הרב שלמה זלמן אויערבאך, הרב אלישיב והרב שאול ישראלי - קבעו עמדה חד-משמעית בעניין. "איך יכול להיות שמקום כזה הולכים לחלק?", תהה.

הרב בר הבהיר כי הרבנות הראשית טוענת שלבג"ץ אין כלל סמכות לדון בנושא: "זה מקום של פולחן. יעלה על הדעת?" הוא השווה את המצב לשינוי במסגדי הר הבית ללא אישור הווקף, וציין כי אף בתקופת המנדט הבריטי לא נעשו שינויים בכותל ללא הסכמת הרבנות הראשית.

מעבר לטיעון הסמכות, הזהיר הרב מפני השלכות מעשיות: "זה יהיה מקום של הפגנות, מריבות, תגרות ידיים. קפלן זה פעם בשבוע - פה יהיה יום-יום".

לדבריו, הכותל הוא מקום שמאחד את כל עם ישראל, ומי שמבקש להתפלל בו מוזמן לעשות זאת בכבוד ובהתאם למנהג המקום.

בסיום דבריו גילה כי הלך בעצמו לכותל להתפלל על העניין, וקרא לאחדות: "אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים".