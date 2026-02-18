סער על הזכות היהודית בארץ ישראל יובל גולן, דאדא סטודיו

שר החוץ גדעון סער נשא הערב (רביעי) הצהרה נחרצת בפני המועצה לביטחון של האומות המאוחדות, במהלך דיון שנגע למזרח התיכון.

סער תקף את המדינות שהביעו עמדות נגד הזכות של העם היהודי למולדתו והדגיש את הזכות ההיסטורית והמתועדת של ישראל לארץ ישראל, במיוחד לאור החלטות היסטוריות, כמו המנדט הבריטי שהוקם לפני 104 שנים על ידי חבר הלאומים.

"הגעתי לאו"ם שלצערי נגוע באובססיה אנטי-ישראלית", אמר סער, והוסיף: "אתמול 85 מדינות עמדו כאן ודחו את זכותו של העם היהודי לגור במקומות שהוכרו כשייכים לבית הלאום של העם היהודי. ההפך הוא הנכון: לשום אומה אחרת, בשום מקום אחר בעולם, אין זכות חזקה יותר מאשר הזכות ההיסטורית והמתועדת שלנו לארץ התנ"ך".

סער גם התייחס לניסיון המתמשך של אויבי ישראל להשמיד את המדינה, שהחל עם היווסדה ולא פסק עד היום. "הם לא יצליחו, אבל הם לא ויתרו על מטרת השמדת ישראל", אמר, והבהיר כי האיום על ישראל רק גובר. "אל תטעו - המערב הוא הבא בתור", הוסיף.

בנוגע לתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, השר סער הביע תמיכתו בה והדגיש את מרכזיותה בהשגת יציבות ושגשוג לכל הצדדים. "אם יעדים אלו יושגו - יהיה, בפעם הראשונה, סיכוי להתקדם לעבר מציאות חדשה בעזה ובאזור", ציין.

סער גם לא חסך בביקורת על האומות המאוחדות, כשהאשים את הארגון בניהול אובססיה אנטי-ישראלית, ושאל מדוע האומות המאוחדות לא מצליחות להיות רלוונטיות לפתרון סכסוכים עולמיים. "האומות המאוחדות הפכו לביב שופכין לאנטישמיות", אמר, תוך שהוא מציין את הצורך בהפסקת המצב הנוכחי אם הארגון רוצה לשמור על השפעתו וחשיבותו.