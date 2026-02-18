חבר הכנסת אחמד טיבי ונהגו תועדו נוסעים בכביש 443 במהירות מופרזת של 155 קמ"ש בכביש בו מגבלת המהירות עומדת על 90 קמ"ש, כך פורסם ב-i24NEWS.

רק לאחר העצירה - התברר כי מדובר במדובר במרצדס האישית של חבר הכנסת טיבי. מבדיקה התברר כי לחובת הנהג של טיבי 32 הרשעות תעבורה קודמות, האחרונה שבהן רק בשנה שעברה, גם היא בגין מהירות מופרזת. רישיונו נשלל במקום למשך 30 ימים והוא זומן לבית המשפט.

גורמים במשטרה טענו כי טיבי שתק לאורך כל האירוע למרות שכח"כ הוא אמור להוות דוגמא. חבר הכנסת מסר בתגובה: "הנהג שלי עבר עבירה - וייענש. לא בסדר שהוא נהג במהירות כזאת, של 150, בסדר, אבל הוא נענש, הוא ימשיך להיות הנהג שלי".