המגיש האמריקני טאקר קרלסון טוען כי הוא וצוותו עוכבו בשדה התעופה בן-גוריון לאחר שנחתו בישראל. קרלסון הגיע לישראל כדי לראיין את השגריר האמריקאי מייק האקבי, בעקבות חילופי דברים על יחס ישראל לנוצרים.

בשיחה עם "דיילי מייל", טען קרלסון כי בעת שהגיע לשדה התעופה, גברים שהזדהו כאנשי ביטחון לקחו את הדרכונים שלו ושל צוותו וגררו את המפיק הראשי לחדר צדדי. "דרשו לדעת על מה דיברנו עם השגריר האקבי", סיפר. "זה היה מוזר. אנחנו עכשיו מחוץ למדינה", הוסיף.

שני מקורות המעורים בנושא אמרו כי בתחילה ממשלת ישראל לא רצתה לאפשר לקרלסון להיכנס למדינה, אך משא ומתן עם משרד החוץ האמריקאי מנע "תקרית דיפלומטית".

עם זאת, דובר שגרירות ארה"ב בישראל הכחיש את טענות קרלסון, והסביר כי הוא נשאל שאלות שגרתיות של ביקורת הדרכונים. "ההתקשרות היחידה לשגרירות הייתה לתאם את נחיתת המטוס הפרטי שלו", הוסיף הדובר.

מרשות שדות התעופה נמסר: "בניגוד מוחלט לפרסומים, טאקר קרלסון ופמלייתו לא נעצרו, לא עוכבו ולא נחקרו. מר קרלסון ואנשי פמלייתו נשאלו בנימוס מספר שאלות שגרתיות, בהתאם לנהלים המקובלים החלים מעת לעת על נוסעים רבים. השיחה התקיימה בטרקלין ה-VIP, בחדר נפרד, אך ורק לצורך שמירה על פרטיותם ולהימנע מקיומה בפני נוסעים אחרים. לא אירע כל אירוע חריג, ורשות שדות התעופה דוחה בתוקף כל טענה אחרת בנושא".