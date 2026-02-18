נערים בני 14 הותקפו אתמול (שלישי) בעת שהלכו ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. התוקף, ערבי, היכה ודחף אותם. למרות העבירה הברורה שביצע, הנערים היהודים הם אלה שנעצרו, ולא התוקף.

הנערים, שעברו חווית טראומה, הוסעו לתחנת המשטרה, שם נשארו במעצר שעות ארוכות לפני ששוחררו.

עו"ד נתי רום, המייצג את הילדים מטעם ארגון חוננו, טוען כי המקרה מהווה "רמיסה של חוק הנוער ושל השכל הישר".

רום תיאר את המפגש עם הילדים ששוחררו בוכים מהתחנה, והביע זעזוע מהמקרה, בו לא רק שלא ננקטו צעדים נגד התוקף, אלא הילדים עצמם נעצרו ללא הצדקה.

"עצוב ששוב מתבלבלים בין קורבן לתוקף", אמר עו"ד רום, והוסיף: "במקום לרדוף אחרי הבגיר שתקף ילדים בני 13 ו-14, המשטרה בחרה לעכב את הקטינים למשך שעות ארוכות ולהותיר אותם בטראומה".