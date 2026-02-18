ארבע שנים אחרי פרוץ המלחמה הקשה באוקראינה ובצל המשבר החמור במדינה, הקהילות היהודיות המאגדות רבבות משפחות יהודיות בכל רחבי המדינה, נערכות לחג הפורים, תחת התנאים המאתגרים.

בקהילת קריבוי רוג, חגיגת פורים תהיה אתגר לא פשוט. "כבר חודשים שזרם החשמל בבתים ניתן למשך שלוש שעות בלבד", סיפר רב הקהילה ושליח חב"ד הרב לירון אדרי, "המשמעות היא שגם מערכות החימום מושבתות במזג אויר חורפי וקשה, ובנוסף רק באחרונה ספגנו פגיעה עם כתב"מ במקווה הטהרה ובבית שלנו, המשרת את יהודי הקהילה".

עם זאת, הרישום לאירועי החג מלא וההתארגנות בעיצומה. "לפני סעודת החג אנחנו מארגנים מסבת תחפושות ילדים וגם מבוגרים, וכבר נרשמו עשרות רבות. לסעודה עצמה נרשמו יותר ממאתיים. כולנו תפילה שנזכה ל'נהפוך הוא' ולכלל התושבים תהיה אורה ושמחה".

הרב מנחם גליצינשטיין, רב העיר צ'רנוביץ, מספר כי "בימים אלו, כשבחוץ חושך וקר, ויותר מ-20 שעות ביממה אין חשמל, תפקידנו להוסיף בשמחה להביא את שמחת החג ליהודי העיר".

הרב מספר על התארגנות לסעודת פורים למאות יהודים. "במקום שהם ישבו עוד יום במקום קר וחשוך, הם ייהנו מסעודת עשירה כיד המלך במקום חם ונעים". במקביל, הוא מספר על התארגנות של חלוקת מאות משלוחי מנות לזקנים ומוגבלים. "צעירי הקהילה יגיעו עם המשלוח עד לדלת הבית. המטרה שהצבנו לעצמנו: ששמחת החג תגיע לכל יהודי".

בימים אלה, רשת החירום של חב"ד באוקראינה JRNU, יוצא ל"מבצע פורים" רחב היקף, מהגדולים שנראו מאז תחילת הלחימה. בשבועות האחרונים הושלמה ההיערכות לחלוקת 24,000 משלוחי מנות ב-25 ערים ומחוזות מרכזיים, לצד מאות כפרים קטנים ומבודדים - חלקם עדיין מתמודדים עם פגיעה בתשתיות בסיסיות.

במקביל, יופצו אלפי חבילות מזון הומניטריות למשפחות נזקקות, רבות מהן עם ילדים קטנים. "יש משפחות שלא מצליחות לסגור את החודש כבר שנים", אומר אחד השלוחים הפועל בעיר הבירה קייב. "פורים הוא חג של שמחה, אבל קודם צריך לדאוג שיהיה מה לאכול".

במחסני הענק של JRNU, עובדים מתנדבים במשמרות, מסביב לשעון. משאיות נכנסות ויוצאות, קווי אריזה פועלים ללא הפסקה, ואלפי ארגזים נערמים לקראת הפצה. "זה נראה כמו מבצע צבאי", מתאר מנהל מערך החירום ומשלוחי חב"ד בקייב, הרב שמחה לבנהרץ, "אבל זה מבצע של חסד ונתינה".

מה יש במשלוחי המנות שיקבלו יהודי אוקראינה בשבוע הבא? אוזני המן שנאפו בישראל, רעשנים, חטיפים, עוגיות ומיץ ענבים.

ובנוסף, חבילות הומניטריות, ובהם: עופות, מוצרי חלב, שמן, סוכר, מיצים טבעיים, קטשופ, מיונז, דובשניות, עוגיות, פסטה, אורז, כוסמת, שיבולת שועל, תירס, תה, קפה ועוד.

השנה, בעקבות המשבר הקשה, יש נדבך נוסף: ציוד חירום. במקביל למשלוחי המנות וחבילות המזון, נשלחו גם גנרטורים, דלק, תנורי חימום ופתרונות אנרגיה לקהילות באזורים שבהם החשמל אינו יציב.

"יש מקומות שבהם נפילות חשמל הן עניין יומיומי", מציין הרב לבנהרץ, "אי אפשר לדבר על חג כשקר בבית".

השלוחים מדווחים על עלייה חדה בבקשות לסיוע. "המציאות הכלכלית קשה, והמלחמה השאירה פצעים שלא הגלידו", אומר אחד מהם, "אנחנו משתדלים להגיע לכל מקום, גם לכפרים שאפשר להגיע אליהם רק עם רכב שטח".