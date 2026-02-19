1. אין כמו תחילתו לחודש אדר, חודש של מרבין בשמחה, כדי להתענג על נתון מרנין-לב, שעכשיו הוא גם לגמרי מדעי (ועוד נתייחס אליו בפירוט בהמשך): הרוב המכריע - ממש כך, 91%!!! - של אזרחי מדינת ישראל, מאושרים מחייהם כאן במדינת ישראל, למרות תעשיית הדכדוך הסובייקטיבית והקשיים האובייקטיביים הנלווים לחיינו בתוך וילת הניסי ניסים שבלב הג'ונגל, מוקפת אריות ונחשים.

"לא ה-7 באוקטובר ולא המלחמה, לא איראן ולא החותים, לא ההפיכה המשטרית ולא חוק ההשתמטות, לא הפקקים ולא יוקר המחיה, פגעו באושרו של העם היושב בציון", מתפייט עיתון הארץ שהביא השבוע את הנתונים הללו מתוך פרסום של הלמ"ס, ונסה בדרכו שלו לערער עליהם לנוכח הקשיים שהוא אינו שוכח לתאר לעיני קוראיו.

2. הנתון המשמח הזה, אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות השמאל הרדיקלי שמבטא מידי בוקר עיתון הארץ. אבל הוא פירסם, די בגדול, את מדדי האושר הללו מבית מדרשה של הלמ"ס. ייאמר לזכותו של העיתון שנושא לשווא את שמה של הארץ הטובה, ומתאמץ שוב ושוב לצייר בשחור-משחור את חיינו כאן, כי הוא נשאר נאמן למחוייבותו הבסיסית של העיתון, כל עיתון, כפי שניסח אותה כבר ב-1890 עיתון הניו יורק טיימס, כשקבע בלוגו שלו מחוייבותו 'להדפיס כל דבר הראוי לדפוס', גם מה ש'לא נעים'. וכך, מתוך מחוייבות עיתונאית מקצועית נאלץ עיתונאי הארץ עופר אדרת להודות, אם כי בנימה מעט מלגלגת, כי '91% מהישראלים מרוצים מהחיים', אבל מיד הוא נגרר לעמדה צינית: 'ממה אתם כל כך מאושרים?'

3. לנו אין שום תהיות כאלה. מי שמכיר שהוא חי כאן ועכשיו בארץ המובטחת בעידן האתחלתא שמתממשת לנגד עינינו, אינו יכול שלא להיות מאושר על שנפל בחלקו הזכות הנאדרה הזו של חיים יהודיים ב"אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱ-לֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה".

ועל הבסיס הזה אנו מתוודעים לזכות נוספת שנפלה בחלקם של יושבי הארץ הזו בעידן הזה, לראות ממש בעיני הבשר שלנו חזונם של מקצת נביאי האמת: "כֹּה אָמַר ה' צְ-בָאוֹת: עֹד יֵשְׁבוּ זְקֵנִים וּזְקֵנוֹת בִּרְחֹבוֹת יְרוּשָׁלָ͏ִם וְאִישׁ מִשְׁעַנְתּוֹ בְּיָדוֹ מֵרֹב יָמִים. וּרְחֹבוֹת הָעִיר יִמָּלְאוּ יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים בִּרְחֹבֹתֶיהָ" - סצינה ציורית שאותה חזה כבר הנביא זכריה; או במילותיו של אדון הנביאים משה רבינו לגבי נס שיבת ציון וקיבוץ הגלויות: "וְשָׁב ה' אֱ-לֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ, וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ שָׁמָּה. אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ, בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ. וֶהֱבִיאֲךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יָרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ וִירִשְׁתָּהּ, וְהֵיטִבְךָ וְהִרְבְּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ".

ומי שלא רואה את כל הניסים הללו, שאכן מעודדים את הישראלי המצוי, הוא בסך הכל או עיוור או כופר (ומן הסתם שייך ליתרת 9 האחוזים 'החמוצים', שרע להם כאן, ולגביהם תהה בפליאה ח"כ גולדקנופף: "מי רע לו כאן?").

4. הספקנים שבינינו בוודאי ירימו גבה: הייתכן נתון מדהים שכזה של 91 אחוזי אושר כאן ועכשיו? זה אמיתי?

מסתבר שכן. גם מחקר בינלאומי המבוסס על סקרי חברת הסקרים האמריקנית גאלופ, שבוצע ב-2024, הציב את ישראל במרומי סולם האושר של אזרחיה, יחסית לשאר מדינות העולם. עיבוד וניתוח מדוייק של הסקר הגלובאלי, שבוצע ב-30 מהמדינות המתקדמות בעולם, ובחן את מידת שביעות הרצון של האלפים שהשתתפו בו, על בסיס מדדי חופש אישי, תמיכה חברתית, בריאות, הכנסה ועודף, הציב שוב את ישראל (הסקר נערך אחת לכמה שנים), במקום החמישי בעולם במדד האושר העולמי.

בסקר זה קיבלה ישראל 7.35 נקודות אושר (מתוך 10), ממש בשורה אחת עם שוודיה (7.34 נק'), ורק ארבע מקומות לפני הראשונה בעולם - פינלנד (7.74), דנמרק (7.58) ואיסלנד (7.53), חמש דרגות לפני שווייץ הנייטרלית, שכבר 210 שנה, מאז 1815, לא ידעה מלחמה (וכיום עשירית ברשימה, עם 7.06 נק'), וגם לפני התשיעית ברשימה אוסטרליה (7.06), והשמינית לוקסמבורג (7.12) והשביעית נורווגיה (7.30), והששי שבאה מיד אחרי ישראל - הולנד עם 7.32 נק'). ארה"ב הגדולה כלל לא נכללה בעשיריה הפותחת.

וזו אכן סיבה מצויינת לשמוח דווקא בימים אלה - בהם אנו מצווים לחיות במוד של 'מרבין בשמחה'.

5. לעובדה שרוב הישראלים מגדירים עצמם ימניים, יש משמעות סטטיסטית מבחינת מדד האושר. שכן מחקרים רבים, במדינות שונות, מעלים כי אנשי ימין (המכונים במחקרים הבינלאומיים במונח שמרנים), מאושרים יותר מאנשי שמאל (המכונים ליברלים). הסקרים מגלים שמדובר בנתון קשיח, שאין עליו עוררין. מאמר שפורסם באפריל 2025 ע"י חוקרים מאוניבסיטת ייל ומאוניברסיטת טאפטס, פסק כי "שמרנים אמריקאים נוטים לדרג את הבריאות הנפשית שלהם בצורה חיובית יותר מאשר יריביהם הליברלים".

תיאור מצב זה מעלה נתון עקבי, בלתי משתנה. סקר שנערך ב-2022 וכלל יותר מ-50 אלף משתתפים העלה כי "חצי מהשמרנים השיבו כי מצבם המנטאלי מצויין, לעומת 20% מהליברלים". ובסקר אחר עלה, כי 45% מהליברלים מעידים שמצבם המנטלי גרוע, לעומת 19% מהשמרנים.

6. נחזור למידת שביעות הרצון הגבוהה בקרב האזרחים כאן בארץ, על בסיס סקר של הלמ"ס בקרב 6,032 בני 20 ומעלה, נציגי כל המגזרים, כולל ערבים. מבין הנשאלים דיווחו 5,739 שהם מאושרים. אבל מה מידת האושר של כל אחד מהמגזרים?

מתברר שהיהודים מחזיקים בתחושת אושר גבוהה יותר מזו של הערבים: 92.8% יהודים לעומת 85.5% ערבים. נתון מפתיע לא פחות נרשם לגבי מגזרי החרדים והמתנחלים: 98% משני המגזרים הללו חיים כאן באושר. אחוז החילונים החיים כאן באושר הוא 91%, לרבות 91% מכלל תושבי מדינת תל אביב. 92% מתושבי גבול לבנון ו-91% מתושבי עוטף עזה, דיווחו שהם מאושרים.

באשר למצבם המשפחתי של המאושרים - 93.4% מהם אכן מאושרים. בקרב הרווקים, רק 90% מאמצים את ההגדרה מאושרים. בקרב המשפחות הגדולות, הכי מאושרים הם הורים לחמישה ילדים ויותר - 98.3%

7. ובנימה קצת פורימית: מה יעשה אם כן הישראלי שמבקש להגיע אל פסגת האושר? על בסיס נתוני הלמ"ס, קובע עיתונאי הארץ עופר אדרת שלשם כך עליך לעמוד בשלוש דרישות: להיות חרדי, בעל משפחה של חמישה ילדים או יותר - וגם 'מתנחל'...