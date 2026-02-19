צבא ארה"ב נמצא במצב "נצור" ומוכן למלחמה רחבה נגד איראן, כך טוענים גורמים בכירים בישראל.

הגורמים אמרו ל'וואלה' כי בניגוד להערכות קודמות, הממשל האמריקני לא מחכה להגעת נושאת המטוסים פורד לאזור, והכוחות שנמצאים במזרח התיכון מספיקים להתחיל תקיפה רחבה מאוד. מדובר בכלי שיט וטיס, שעל חלקם טרם פורסם תקשורתית, ויכולים לאפשר את המהלך נגד איראן.

הגורמים הישראלים מעריכים כי איראן מנסה להרוויח זמן בעסקה עם ארה"ב, תוך שהיא מפתחת טילים בליסטיים המאיימים לא רק על ישראל אלא גם על מדינות אירופה.

בירושלים בטוחים שארה"ב קרובה יותר לתקיפה מאשר להשגת הסכם עם איראן, ולכן צה"ל נערך במלואו להגנה על העורף. תהליך מואץ מתרחש בכדי להיערך למתקפה - מערכות הגנה אוויריות רבות הועברו למזרח התיכון וכל הכוחות האמריקניים באזור נמצאים במצב כוננות.

להערכתם הימים הבאים יהיו קריטיים. "אם יחול עיכוב נוסף טראמפ עלול לסגת מרעיון התקיפה", מזהירים הגורמים.