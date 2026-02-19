תיעוד של שלושת הישראלים שהורשעו בבזיזת זירת הטבח במסיבת הנובה כשהם גונבים את הציוד שהותירו הנרצחים נחשף בכאן חדשות.

על בסיס התיעוד ממצלמות האבטחה של מסיבת הנובה, שהמשיכו לפעול גם ביום שאחרי הטבח - נגזר דינם של הנאשמים - לירן יעקובוב, נתנאל אביב ועוז חי רוחם, תושבי באר שבע.

על פי גזר הדין שניתן בחודש שעבר השלושה יצאו יום אחרי הטבח לכיוון חניון רעים. יעקובוב אמר לשוטרים במחסומים שהוא מתגורר במושב פטיש ולכן נפתח המחסום בפניהם. בסביבות השעה 12 וחצי, כשעדיין יש מחבלים באזור וגם גופות, השלושה תועדו כשהם עוברים בין כלי הרכב של הנרצחים והשורדים וגונבים מכל הבא ליד.

שופטת בית משפט השלום בבאר שבע שוש שטרית כתבה בהחלטתה: "מעשיהם פגעו בכבודם של משתתפי מסיבת הנובה, ביזו וחיללו את זכר הנרצחים וזאת בעוד גופות עדיין היו מצויות באזור. הביזה בנסיבות האלה אינה רק עבירת רכוש פלילית, היא בגידה מוחלטת בכבוד האדם ובסולידריות החברתית הבסיסית".